Congo-Brazzaville: Les coupures d'Internet compliquent le quotidien

« Cela nous fait mal parce que c'est à base d'Internet qu'on fait nos devoirs, et au moins chatter avec les amis qui sont à l'étranger, parler avec la famille et le reste », renchérit une autre.

Les étudiants se retrouvent dans la même situation. A cause d'une connexion Internet qui arrive par intermittence, ils sont incapables de faire des recherches et d'activer les réseaux sociaux.

« Ce matin, j'ai voulu ouvrir ma boîte mail, j'ai voulu regarder tous ceux qui m'avaient écrit, raconte-t-il. Mais malheureusement, pendant plus de trente minutes, et une autre fois pendant une heure, je n'ai pas pu ouvrir ma boite. C'est désolant. »

Assis sur un siège fait en béton dans la cour du site de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, son ordinateur posé sur ses jambes, Constant, chercheur et économiste, n'arrive plus à travailler depuis quelques jours. La connexion internet lui fait défaut.

