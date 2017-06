Togo: « Notre principal ennemi, c'est le soleil »

« Agouda-yovo, agbélitimé-yovo, wéwéliwé,... » sont quelques-uns des noms vernaculaires en Mina attribués à tort aux albinos.

C'est une situation difficile que ces derniers disent traverser impuissamment. Et pourtant, ce n'est pas de leur tort d'être nés ainsi. Dans une interview à nous accordée, Franck DOGNON, chargé de la Santé à l'Association Nationale des présente l'anomalie dont ils sont victimes biologiquement. Il parle également des mesures de protection.

Bonjour

Génétiquement, l'albinisme est une maladie récessive autosomique, c'est-à-dire que et le papa et la maman ont apporté chacun des gênes déficitaires lors de la fécondation, et ça donne un albinos par naissance. Mais dans le cas où, c'est un seul d'entre les deux qui a un gêne déficitaire, on nait ordinaire.

Ce qui fait la différence entre un albinos et un homme ordinaire c'est la couleur de la peau, la couleur des cheveux et la couleur des yeux.

Comme les hommes ordinaires, l'albinos a la mélanine, sauf sa mélanine n'arrive pas à secréter de la mélanine qui colore la peau, les cheveux voire les yeux.

Le principal ennemi qu'un albinos a, c'est le soleil. Chez les hommes ordinaires, c'est cette mélanine qui protège également la peau contre les rayons solaires alors que nous, nous n'avons pas cette chance pour notre peau. Et plus nous sommes exposés au soleil, les rayons solaires détruisent la peau en faisant apparaitre des zones rougies avec des taches noires sur la peau. Et avec le temps, ces taches noires créent des zones précancéreuses. Et si ce n'est pas soigné minutieusement, c'est ce qui augmente le taux de morbidité des albinos.

Tous les albinos ont une vision inférieure à la normale qui est de 5%, à cause également de l'absence de la mélanine rendant déjà flou la rétine qui en constant mouvements car elle fait des efforts pour percevoir les choses.

Nous leur distribuons des crèmes antisolaires et des lunettes solaires. Après s'être protégé par les manches longues, les chapeaux à large bord, il faut protéger le reste des parties du corps qui sont exposés par cette crème.