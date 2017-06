Togo: Les albinos togolais ont un plan pour les cinq prochaines années

Plan Stratégique pour l'Inclusion Socioéconomique des Personnes Atteintes de l'Albinisme (PAA) au Togo (PSIAT) est la mesure prise par les albinos du Togo pour relever les principaux défis auxquels ils sont confrontés. Ce plan quinquennal a été dévoilé ce mardi 13 juin, journée internationale de la sensibilisation sur l'albinisme au Togo.

Ce plan se décline en trois points. D'abord, la promotion de la santé et de l'éducation des PAA ; ensuite, l'amélioration de l'insertion socioéconomique des PAA ; et enfin, le renforcement du plaidoyer et des capacités opérationnelles de l'Association Nationale des Albinos du Togo (ANAT).

En effet, la situation socioéconomique de cette couche vulnérable majoritairement jeune et féminine de la population togolaise est caractérisée par quatre facteurs. Une situation sanitaire alarmante, une éducation marquée par un fort taux d'abandon scolaire, une insertion sociale entravée par la prégnance de la stigmatisation et de la discrimination, et une difficile insertion socioprofessionnelle.

Au-delà de la vulgarisation du plan stratégique, cette journée a permis à l'ANAT de sensibiliser les uns et les autres sur cette anomalie biologique.