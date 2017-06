Burkina Faso: Périphérie Est de Ouagadougou - Un présumé pédophile dans le viseur des riverains

Alerte !!!

On définit la pédophilie comme une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte pour les enfants prépubères ou en début de puberté. Ainsi perçu, le pédophile est une personne (homme ou femme) éprouvant ce type d'envie. Il s'agit d'une perversion sexuelle condamnée par la loi comme abus sexuel sur mineur.

Jusque-là, on croyait cette pratique propre aux milieux occidentaux, où des cas sont régulièrement signalés et font la Une des journaux. En Afrique, et particulièrement au Burkina, le phénomène est assez rare pour ne pas dire inexistant. Mais sur la question, on ne saurait cependant être catégorique, tant l'homme en lui-même réserve parfois des surprises sur sa nature. Ainsi nous revient-il que dans un secteur de la capitale, précisément derrière l'hôpital pédiatrique Charles-de Gaulle, un quidam se livrerait à des actes immoraux à tout point de vue en attirant dans ses filets à l'aide de friandises et de cadeaux empoisonnés, des gamins innocents dont il abuse impunément dans le secret de sa maison. L'individu, qui apparemment n'exerce aucune activité lucrative mais vit ostensiblement comme un prince, est soupçonné par les habitants de la localité d'être un adepte de cette pratique immonde. Pour l'instant, ce ne sont que des soupçons mais, d'ores et déjà, nombre de parents qui se montrent menaçants ont interdit à leurs mômes de fréquenter le monsieur, même si beaucoup d'entre eux ne savent pas encore pourquoi.

En vue de savoir si les faits susévoqués sont supposés ou avérés, l'autorité compétente se doit de mener sa petite enquête pour sauver éventuellement les tout-petits, d'une part, et éviter au suspect la vindicte populaire comme cela est de plus en plus courant, d'autre part.

Des séances de prière qui altèrent le bon voisinage

En principe, il n'y a pas de lieu précis où louer son Dieu omniprésent. La preuve est donnée par certains croyants qui n'hésitent pas un seul instant à le faire où qu'ils se trouvent, dès qu'ils le jugent nécessaire. Rien à dire sur cette expansion de la foi, dans une société plutôt théocratique qui permet toutes sortes d'expressions religieuses. Toutefois, quand, oubliant que sa propre liberté s'arrête là où commence celle des autres, on en vient à les déranger par des comportements à la limite du tolérable, c'est là que la bât blesse. C'est bien le cas avec ce qui se passe du côté de Gounghin sud, non loin du lycée Yennenga (ex-CFFA). Là, un groupe de prière est accusé de gêner les habitants du secteur par des nuisances sonores nocturnes, dans leurs envolées faites de louanges bruyantes et incontrôlées à des heures indues. Une délégation de voisins aurait déjà été envoyée auprès des prieurs pour leur demander de tempérer leurs ardeurs, mais sans résultat tangible. C'est alors qu'une plainte aurait été déposée auprès de la police pour espérer trouver une solution définitive au tintamarre une fois la nuit tombée. Celle-ci, à plusieurs reprises, se serait rendue sur les lieux, mais ferait preuve de complaisance dans la résolution du problème. Nos braves dévots, à ce qu'on dit, ne sont pas du tout inquiétés. Mieux vaut prévenir que d'avoir à guérir. Pour éviter à la population de se rendre justice un jour, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses, il est grand temps pour la force publique de réagir énergiquement dans les plus brefs délais face à cette situation qui n'a que trop duré. Il y va de la préservation de la cohésion sociale, du bon voisinage et de la paix dans cette partie de la ville.

Vu !!!

Espaces de loisirs à Ouaga

Des détecteurs de métaux pour filtrer les entrées

La capitale burkinabè, même si elle n'atteint pas le degré d'ambiance de « Kin la joie » en RDC, regorge tout de même d'espaces de loisirs qui accueillent du monde, surtout les week-end. Par ces temps qui courent, où le djihadisme et le grand banditisme connaissent une évolution et hantent les esprits, certains tenanciers de ces temples de la fête ont opté de lutter à leur manière contre le phénomène. De plus en plus, à l'entrée de certains d'entre eux, des fouilles systématiques pour détecter sur les clients des objets suspects sont effectuées. Tous ceux qui veulent accéder à l'enceinte de ces maquis et autres bars-dancings sont soumis à l'opération qu'on ne peut que saluer et encourager. Il est vrai que, généralement, les terroristes et les bandits frappent là où on les attend le moins, mais c'est déjà une avancée dans la traque des mauvais garçons. On n'est jamais assez prudent, alors, soyons tous vigilants.

Image de la cité

Quand est-ce que les Burkinabè, notamment les Ouagalais, se décideront-ils à arrêter leur incivisme caractérisé ? Dans la circulation, on est régulièrement témoin de scènes des plus ahurissants. Ce spectacle désolant a été immortalisé le mardi 13 juin 2017 autour de 13 heures sur l'avenue France-Afrique à Ouaga 2000, à quelques mètres du rond-point de la Patte-d'oie à Ouagadougou où pourtant sont postés des éléments de la police municipale, dont le siège se trouve d'ailleurs à un jet de pierre. En plus de traquer les «grilleurs» de feux tricolores, la police devrait réprimer sévèrement, les auteurs de tels comportements idiots parce qu'ils mettent en danger la sécurité des autres usagers de la route et que leur infraction pourrait être qualifié de trouble à l'ordre public, donc punissable par la loi. S'il y a une volonté manifeste de sanctionner pour l'exemple, ces deux indélicats peuvent bien être retrouvés, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule aidant.