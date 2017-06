Burkina Faso: Moralisation de la vie publique - Appel à renverser la table du banquet de la corruption

Le Secrétariat exécutif du Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) a organisé mardi matin une conférence de presse dans le but d'alerter la population sur les ravages causés par la corruption et l'impunité persistante des crimes économiques. La mobilisation citoyenne devient, selon ses membres, une réponse impérative.

Notre imagination est d'une fertilité maladive pour dépeindre la corruption. Nous la comparons tantôt à de la gangrène nécrosant les membres du corps social, tantôt à un état de pourriture qui ronge la vitalité d'une communauté politique. Néanmoins à l'heure cruciale de la combattre, aucune image n'est peut-être aussi éclairante que celle que lui prête l'adage populaire : il s'agit de « manger ». De la base jusqu'au sommet de l'Etat, les convives forment de vastes réseaux. A table, seule leur voracité, et leurs parts du gâteau varient.

La foule de tapages de corruption révélés les deux dernières années au Burkina Faso porte à croire au caractère pantagruélien de cet indécent festin. D'une part les scandales de fraude fiscale à grande échelle se sont succédé, comme en témoignent les affaires Kanis, et ONATEL-Douanes. D'autre part les cas de malversations sont légion : plus de 200 millions de FCFA au SIAO, 400 millions de FCFA au Fonds d'entretien routier, 650 millions de FCFA au Conseil supérieur de la communication, sans évoquer bien sûr les plus de 31 milliards de FCFA de la présidence du Faso, dévoilés par l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC).

C'est pour s'indigner de la quasi-absence de volonté politique d'éradiquer ce fléau que le Secrétariat exécutif du REN-LAC est passé ce mardi à l'offensive en réunissant les journalistes dans ses locaux à Pissy. Par voie de conférence de presse, nous avons assisté à une dénonciation radicale de l'abandon de la tolérance zéro à la corruption prônée par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba.

Le trésorier général de l'organisation, Mafing Kondé, a regretté la poursuite de la corruption et des crimes économiques, le plus souvent à l'abri de l'impunité, ou du moins le laxisme complice des autorités publiques, censées sévir. Cela s'explique, selon lui, par les discours politiques non traduits en actes et la mise au placard des mécanismes légaux de prévention et de répression. Une déception d'autant plus grande que le dispositif juridique, institutionnel et judiciaire semblait avoir été renforcé dans ce sens.

« Que ceux qui ont soupé avec le Diable prennent leurs responsabilités ! »

L'ampleur de la corruption est difficile à quantifier. Le Secrétaire exécutif du REN-LAC, Claude Wétta, a en effet rappelé que « les affaires médiatisées ne représentent que la partie émergée de l'iceberg », nous laissant déduire que les dossiers passés sous silence sont beaucoup plus nombreux et estimant leur ordre de grandeur à plusieurs milliards de FCFA. D'ailleurs une flopée d'entre eux, déposés aussi bien par l'ASCE-LC que par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), s'entasse dans les tiroirs de la justice.

Le REN-LAC n'a pourtant pas manqué d'esprit d'initiative. Par le passé, il a essuyé des refus de la part de la justice pour se porter partie civile, notamment lors du médiatique procès Guiro. Il se peut donc que des blocages existent et des leviers de pression activés à des sphères insoupçonnées, pour couvrir certaines personnes.

D'un ton ferme, le Chargé de plaidoyer et de lobbying, Bruno Kéré, déclare : « Que ceux qui ont soupé avec le diable prennent leurs responsabilités ! »

Héritiers des pratiques frauduleuses qui gangrènent depuis des lustres l'administration publique et sans doute impliqués dans des scandales étouffés, selon le REN-LAC, les « hommes aux longues fourchettes » ne peuvent que remercier le bon dieu avant chaque nouveau repas lucratif.

De plus, ils entretiendraient des relations incestueuses avec les gros poissons, lesquels « continuent de se pavaner, fiers de narguer le peuple », malgré les rapports d'enquêtes parlementaires accablants sur le foncier, sur les mines et le rapport général 2015 de l'ASCE-LC.

Du haut-le-cœur à l'invitation à une mobilisation populaire

Issu de la société civile, le REN-LAC revendique son indépendance et son attachement à la transparence. En dépit de carences en matière de communication, ses membres affirment rechercher sans relâche toute information relative à un cas de corruption. Ils réaffirment leur détermination à se porter parties civiles s'ils ont connaissance d'un dossier de taille et disposent de tous les éléments requis pour s'engager.

Claude Wétta souligne le chemin parcouru depuis l'insurrection et la prise de conscience collective par rapport aux méfaits de la corruption et l'importance de se battre pour que le Procureur général dispose des moyens légaux et des ressources humaines qualifiées pour mener des investigations. Il appelle en outre à rendre complètement opérationnelle l'ASCE-LC.

Cependant, au-delà du combat pour améliorer l'efficacité de la justice, le REN-LAC entend alerter la population pour « faire en sorte que la pression monte doucement et génère une véritable mobilisation citoyenne ».

Il est vrai que la population représente la principale victime du détournement de richesses financières colossales au profit de prédateurs ultra-minoritaires. Des richesses produites dans le pays qui devraient être massivement investies dans l'amélioration des services publics, en particulier dans la santé et l'éducation. Ainsi, les citoyens sont, au fond, les seuls intéressés à renverser la table du banquet de la corruption.