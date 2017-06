Burkina Faso: Haute Cour de justice - La «non-rétroactivité»irrecevable pour le Conseil constitutionnel

Le 09 juin 2017, le Conseil constitutionnel a rendu un ensemble de décisions portant sur le contrôle de la constitutionnalité de plusieurs dispositions légales dans le cadre du procès, devant la Haute Cour de justice, des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré.

Ces décisions des Sages qui ont été rendues publiques le 12 juin dernier sont au cœur de l'actualité nationale. On le sait déjà, les grands juges ont déclaré «les articles 21 et 33 contraires à la Constitution» à cause de l'impossibilité de faire appel des décisions de la Haute Cour de justice ; une victoire partielle pour les anciens ministres, car dans le même temps, ils ont vu rejetée par le Conseil constitutionnel leur requête sur la «non-rétroactivité» de la loi pénale.

Voici, pour plus d'information, la décision intégrale rendue par les Sages sur cette question :

Décision n°2017-015/CC sur la requête aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité des articles 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies et 15 sixties de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015.

Le Conseil constitutionnel,

vu la Constitution;

vu la loi organique n°011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;

vu le règlement intérieur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

vu la décision n°2010-0S/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ;

vu la requête de messieurs Traoré Alain Edouard, Yaméogo Dramane et Ouattara Moussa, aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité des articles 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies et 15 sixties de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-20I5/CNT du 21 mai 2015 ;

vu la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 ;

vu l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement de la Haute Cour de justice en date du 07 avril 2017;

vu les pièces du dossier;

ouï les Rapporteurs ;

considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par messieurs TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane et OUATTARA Moussa le 29 mai 2017 aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité des articles 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies et 15 sixties de la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 ;

considérant que les requérants soutiennent que les articles 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies et 15 sixties de la loi organique ci-dessus visée violent le principe de non-rétroactivité de la loi pénale inscrit à l'article 5 de la Constitution et qu'ils ne sauraient leur être applicables ;

considérant cependant que loi organique n°017-2015/CNT du 21 mai 2015 modifiant la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suite à sa décision n°2015-018/CC du 1er juin 2015 ; qu'en application de l'article 159, alinéa 2, de la Constitution, cette décision jouit de l'autorité de la chose jugée; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

décide

Article 1er : la requête est irrecevable.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président de la Haute Cour de justice, aux requérants et publiée au Journal officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 juin 2017 où siégeaient :

Président : Monsieur Kassoum KAMBOU

Membres

Monsieur Anatole G. TIENDREBEOGO

Monsieur Bouraïma CISSE

Madame Haridiata DAKOURE/SERE

Monsieur Bamitié Michel KARAMA

Monsieur Georges SANOU

Monsieur Victor KAFANDO

Monsieur Sibila Franck COMPAORE

Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO

Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés de Monsieur Daouda SAVADOGO, Secrétaire général.