Burkina Faso: Le coin du jeûneur - Dix choses à faire pendant le ramadan

Acquérir de la science : Pour ce faire, le jeûneur doit essayer de mémoriser des invocations à dire quotidiennement et faire des efforts pour apprendre des versets du noble Coran, dont les mérites sont innombrables : «Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne»

La lecture du Coran : Le ramadan reste le mois du Coran, il est donc nécessaire de le lire quotidiennement et assidûment. Cette lecture peut s'accomplir à l'aide d'un calendrier répertoriant les noms de sourates à lire chaque jour, durant 20 ou 30 jours. Pour chaque lettre lue, on recevra dix bénédictions divines, et pour chaque verset, la récompense due pour la lecture complète du Coran faite en dehors du ramadan.

La Omra (le petit pèlerinage) : Le Prophète (SAW) a dit : «Une Omra pendant le ramadan vaut un hajj (grand pèlerinage) en ma compagnie ».

Offrir un repas lors de la rupture du jeûne à une ou plusieurs personnes : A ce sujet, Le Prophète (SAW) a précisé que : «Quiconque offre le repas de l'iftâr à un jeûneur aura une récompense égale à celle du jeûne et à celle de la piété accomplie par la force de ce repas ».

Contrôler sa langue : Il faut, durant ce mois, s'entraîner à restreindre son parler et en faire une habitude régulière. En effet, le prophète a déclaré que : «Quiconque ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire» et «jamais la foi d'un serviteur ne sera droite, tant que son cœur ne sera pas droit et jamais son cœur ne sera droit tant que sa langue ne sera pas droite».

Le (Zikr) : Se rappeler sans cesse Allah par l'évocation continue. Par exemple le Prophète (SAW) a signifié que : «Celui qui a dit cent fois par jour : SoubhanAllahi wa bihamdihi » («gloire et pureté à Dieu, ainsi que louange») se voit déchargé de tous ses péchés quand bien même ils auraient le volume de l'écume de la mer» (Boukhari et Moslim).

‎Se réconcilier : Avec nos proches, les membres de notre famille et notre entourage. Il faut également maintenir les liens de parenté, cela par le biais d'appels téléphoniques, de visites, d'échanges de cadeaux même si l'on considère que l'autre est fautif. Selon Le Prophète (SAW), le meilleur des hommes, est celui qui a commencé par la salutation comme moyen de réconciliation.

Tarawih : La prière de nuit pendant le ramadan est une sunna comme le Prophète (SAW) l'a affirmé : «Celui qui accomplit la prière de nuit pendant le mois du ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés passés».

La retraite spirituelle : Elle offre le moyen de se retirer du monde en l'espace de quelques jours. Le Prophète (SAW) en a donné lui-même l'exemple en se retirant pour accomplir sa contemplation durant le mois du ramadan en guise de dévotion. Il avait pour habitude de passer les dix derniers jours du ramadan en retraite dans sa mosquée.

La charité : Le ramadan est aussi le mois du partage et de la générosité par excellence, d'après les paroles du Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) : "La meilleure charité est celle accomplie pendant le ramadan".