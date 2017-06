Burkina Faso: Affaire de terrain à Kossodo «On veut faire la force au propriétaire» (Manegr-Naaba)

Une affaire de terrain a fait sortir les populations du quartier Kossodo dans la matinée du mardi 13 juin 2017.

Le terrain appartiendrait, selon eux, à Ousmane Ouédraogo et Adama Ouédraogo, plus connu dans le monde des affaires sous le nom d'Adam Palm Beach, veut faire la « force » au propriétaire.

Les habitués du tronçon rond-point de Kossodo-sortie de Ouaga vers Ziniaré-Kaya-Dori ont dû se rendre compte que la circulation n'était pas fluide comme d'habitude. En effet, des populations riveraines y ont érigé des barrières. Impossible d'aller en ville, impossible de rejoindre la périphérie de la capitale. Motocyclistes et charretiers sont regroupés. Au bruit de moteurs s'ajoutent des coups de klaxon. La pagaille s'installe. Cette situation inhabituelle va certainement contraindre beaucoup à arriver en retard au boulot. On notait la présence de Koglwéogo qui disaient être là pour éviter qu'il y ait des casses et s'assurer que les manifestants ne brûlent pas de pneus sur le goudron.

Pour comprendre ce qui se passe, la foule nous oriente vers le Manegr-Naaba. « C'est une affaire de terre qui nous a réuni. Le terrain a été payé par une personne. Trois ans après, un autre acheteur est venu. On lui a fait savoir que quelqu'un était déjà propriétaire des lieux. Ce qui d'ailleurs va amener le propriétaire à clôturer le terrain. Mais le deuxième prétendant ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. A défaut d'entente entre les deux, l'affaire a été envoyée en justice. Aucune décision de justice n'a été rendue et le deuxième prétendant a fait démolir le mur du premier. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour manifester notre mécontentement ». Plus clairement, le premier acheteur dont parle le chef est El hadj Ousmane Ouédraogo et le deuxième est Adama Ouédraogo, plus connu sous le sobriquet Adam Palm Beach. Une pancarte, la seule que l'on pouvait voir dit ceci : « Adam Palm Beach veut retirer notre terrain de force. Non ! Non ! ».

Les usagers, eux sont révoltés. Les raisons de l'obstruction de la voie passent mal. Ils auraient aimé que le mouvement d'humeur se fasse devant l'hôtel d'Adam Palm Beach au lieu de les empêcher d'aller chercher leur pain quotidien. Le porte-parole des manifestants, le Manegr-Naaba s'explique. « C'est notre manière de nous faire entendre. Si nous bloquons la voie, notre cri de cœur ira très loin ». Pour le chef de Watinoma, cette sortie n'est pas contre un camp. C'est pourquoi, il a demandé au deux parties de privilégier le dialogue afin de trouver un dénouement heureux. « Il y a un travail qui se fait en justice et certains n'ont pas voulu attendre les conclusions avant de réagir.

Notre sortie ce matin c'est pour que les uns et les autres respectent les règles parce que nous sommes tous des fils de ce pays. Ceux qui ont vendu le terrain ne nous ont même pas consultés. Quand eux-mêmes ils sont venus, ils n'ont rien déboursé. La terre leur a été donnée. Nous souhaitons que toutes les parties s'asseyent afin que nous trouvions une solution. Nous n'avons rien contre quelqu'un ». Que doit-on entendre par entente ? Est-ce à dire que le terrain de 2 684 m2 sera partagé à parts égales ? « On va voir. Mais s'il n'y a pas d'entente, la terre va revenir au premier acheteur. Nous, nous ne voulons pas qu'il y ait la force », a répondu le vieil homme.

Le Manegr-Naaba qui pense que les choses peuvent toujours s'arranger, a invité Palm Beach à revoir sa position. « Cette manifestation est un avertissement. S'il force pour construire, il nous aura sur son chemin. Nous sommes dans un pays de droit et ce n'est pas normal qu'il veuille nous faire la force », a-t-il lancé tout furieux.