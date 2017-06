Madagascar: Mini-sommet africain à Berlin - Hery Rajaonarimampianina absent

La Chancelière allemande Angela Merkel a réuni les 12 et 13 juin 2017 autour d'elle, 9 chefs d'Etat africains dont 7 francophones.

Le numéro Un malgache qui était invité au Bundestag deux semaines plus tôt dans la capitale fédérale allemande, n'a pas été convié à ce mini-sommet africain. Lequel a vu la participation des institutions de Bretton Woods en la personne du Directeur général du FMI, Christine Lagarde et de celle du président de la Banque mondiale Jim Yong Kim. Etait aussi de la partie, le président de la Banque Africaine de Développement (BAD) Akiinwumi Adesina.

Robinets. En somme, c'est le cas de le dire, le locataire d'Iavoloha a raté une occasion en or - au propre comme au figuré - de rencontrer ceux qui tiennent les robinets des financements, à un moment où le pays est en manque de liquidités. Et ce, dans l'attente du déblocage des 10 milliards de dollars issus de la Conférence des Bailleurs et Investisseurs qui s'était tenue début décembre 2016 à Paris. Dans la capitale française où le président nouvellement élu vient de recevoir ses homologues ivoirien et sénégalais, en l'occurrence Alassane Ouatarra et Macky Sall. Ces derniers étant ainsi les ... premiers chefs d'Etat africains à être reçus officiellement à l'Elysée par Emmanuel Macron.

Retombées. C'est dire que Hery Rajaonarimampianina a aussi manqué le coche lors de son récent passage obligé à Paris avant de rallier Berlin où il n'avait pas non plus rencontré le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier. Encore moins la Chancelière Angela Merkel qui avait convoqué, en sa qualité de présidente du G20 pour cette année, des chefs d'Etat africains pour parler notamment de partenariat public-privé, d'agro-industrie, de lutte contre la corruption... Autant de questions cruciales évoquées à Berlin où de nombreuses entreprises et investisseurs potentiels attendent beaucoup de ce mini-sommet. Tout autant que les hommes d'affaires malgaches qui avaient accompagné le président Hery Rajaonarimampianina, espèrent des retombées positives de leurs contacts et rencontres à Berlin s'ils ne connaissent pas le syndrome de la CBI à Paris.