Madagascar: Région Betsiboka - Le Maire de Bemikotry tué dans un cambriolage armé

Alertés par les « fokonolona », des éléments de l'Emmo-Rég de Betsiboka accompagnés par le préfet de région sont descendus sur place, quelques heures plus tard. Ainsi, ils ont ratissé les secteurs. Ce qui a permis d'arrêter l'un des assaillants. Un couteau a été saisi sur lui. Selon toujours les informations, un ordinateur portable de marque Dell, une caméra de marque Panasonic et une somme d'un million d'ariary ont été dérobés dans ce cambriolage armé.

Selon les informations émanant de la gendarmerie de Maevatanàna, l'acte a été perpétré par quatre bandits armés de deux fusils de chasse et de couteaux. Vers 19 heures 30, trois bandits sont entrés de force dans le domicile du Maire dans le « fokontany » d'Ambodirotra, commune rurale de Bemikotry, tandis que le quatrième est resté dehors. Une fois à l'intérieur, ils ont tiré sur le Maire qui a tenté de riposter. Touché dans le dos et au bras le Maire fut tué sur le coup.

