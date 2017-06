Cameroun: Menaces et agressions contre les élèves - Inacceptable !

Les atteintes à l'intégrité physique qui se multiplient ces derniers temps dans les zones anglophones constituent des violations du droit à l'éducation

La série d'actes criminels perpétrés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et notamment les cas d'atteinte à l'intégrité physique et morale des élèves suscitent une vive préoccupation de la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés (Cndhl). Depuis le début de la crise, l'instance qui a toujours condamné l'extrémisme et l'usage de la force, quels qu'en soient les auteurs, s'est montrée indignée à la suite de l'agression sauvage dont a été victime, la semaine dernière, une candidate au GCE de la session 2017 dans la région du Nord-Ouest. Dans un communiqué publié mardi dernier à CT et signé du vice-président, le Pr. Mouangue Kobila, la commission rappelle les circonstances dans lesquelles cette élève a été atteinte dans son intégrité physique.

L'on se souvient que le 5 juin dernier, la jeune Anyere Chantal Chatelle, élève au lycée bilingue de Ntamulung-Bamenda, a été agressée pendant qu'elle se rendait dans son établissement pour passer les épreuves pratiques de son examen par deux malfaiteurs, armés de machettes. Ses bourreaux qui ont fondu dans la nature après leur sale besogne, lui auraient reproché de n'avoir pas respecté l'appel au boycott des cours, lancé dans cette région. Blessée à la cuisse, au bras gauche et au dos, l'infortunée a été successivement admise à l'hôpital régional de Bamenda pour une première prise en charge médicale, puis à Mbingo Baptist Hospital pour des soins intensifs et ce, aux frais de l'Etat. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Comme on peut le lire dans le communiqué de la Cndhl, ce cas de violation du droit à l'éducation n'est pas hélas le premier.

Depuis le déclenchement de la crise, enseignants, parents et élèves des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont victimes de menaces et de violences physiques exercées par des personnes tapies dans l'ombre. C'est par exemple le cas de la jeune Mbakop Thérèse, 19 ans, élève en classe de seconde au collège Nguea Lotin de Limbe, victime d'une fracture des vertèbres cervicales après une chute du deuxième étage de son établissement. Elle tentait d'échapper aux assaillants, armés de machettes et de gourdins, qui avaient fait irruption dans son école et s'attaquaient violemment aux élèves qui refusaient de suivre le mot d'ordre de grève.

C'est grâce à la dextérité de l'équipe médicale de l'hôpital Laquintinie de Douala qu'elle a eu la vie sauve. Dans la même période, une vidéo montrant un élève en tenue de classe, en train d'être brutalisé et déshabillé par des individus qui lui infligeaient cette correction pour avoir voulu se rendre à l'»école a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. La Cndhl condamne ces atteintes à l'intégrité physique et morale des élèves, pour contraindre les apprenants et enseignants à renoncer aux examens qui se déroulent pourtant normalement sur l'ensemble du territoire. Elle s'insurge en outre contre le mot d'ordre de boycott des enseignements et des examens, ainsi que le recours à la violence comme mode d'expression dans un Etat de droit. Elle invite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures utiles afin que les auteurs présumés de tels actes soient promptement interpellés et traduits devant les juridictions compétentes.