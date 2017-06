Cameroun: Enseignement des sciences - La plus-value du laboratoire

Le lycée bilingue de Bobongo disposera de cet outil nécessaire à une partie de la section anglophone à la rentrée

Le GCE mobilise des milliers d'élèves à travers le territoire national depuis le 12 juin. C'est également le cas au lycée bilingue de Bobongo Petit-Paris, à Village, sur la pénétrante Est de Douala. L'établissement, qui abrite une section anglophone, est un centre d'examen depuis des années maintenant. Sauf que, ne disposant pas de laboratoire scientifique, outil incontournable pour les élèves de la série « Sciences », le lycée reçoit seulement des apprenants en « Arts ». Un manque désormais corrigé à travers l'initiative annuelle « 21 Days of Y'ello Care » d'une compagnie de téléphone mobile.

Les employés de l'entreprise, dans le cadre du thème « Education pour tous » mis en œuvre pour la 6e édition consécutive, ont choisi comme projet principal la construction et l'équipement d'un laboratoire scientifique au lycée bilingue de Bobongo Petit-Paris. Un choix justifié selon Danièle Yetna, coordonnatrice de « 21 Days » pour cette année par le fait que dans le classement national des lycées et collèges aux examens lors de l'année 2015-2016, Bobongo est le deuxième établissement public sur l'ensemble du territoire et le premier dans la région du Littoral. « Et on prône l'excellence », ajoute-t-elle. Un chantier lancé le 1er juin dernier. Et samedi 10 juin, on pouvait voir des volontaires à l'œuvre.

Pas seulement les employés de la compagnie de téléphonie, mais aussi des parents d'élèves ou des membres de la communauté, notamment des commerçants exerçant aux abords du lycée. Parmi ces bénévoles, le délégué départemental du ministère des Enseignements secondaires pour le Wouri, Janvier Yomba, qui a donné quelques coups de pelle. Le laboratoire scientifique qui est en train de sortir de terre sera un nouveau bloc en dur dans une enceinte à majorité constituée de structures en matériaux provisoires. En plus des deux bâtiments d'enseignement construits par l'Association des parents d'élèves et enseignants (Apee). Pour le proviseur Didier Wafo, « cette initiative apporte exactement ce dont nous avions besoin. La formation que nous offrions était incomplète et ça décourageait les enfants. Je suis donc satisfait qu'on ait remédié à ce manque. ».