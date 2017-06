Centrafrique: Normalisation - L'ONU interpelle les Centrafricains

Devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies a appelé à un sursaut national

«Un sursaut national est plus que jamais indispensable». Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la République centrafricaine (RCA) s'est voulu clair devant le Conseil de sécurité lundi dernier. Parfait Onanga-Anyanga, a estimé que l'heure était grave et a appelé les acteurs centrafricains à un sursaut national pour résoudre la crise. C'est la substance d'un communiqué publié par les Nations unies. Au cours de cette rencontre, M. Onanga-Anyanga a évoqué l'intensité des attaques, leur caractère prémédité. «Le fait nouveau, aussi troublant que révoltant, c'est l'agression systématique et acharnée contre les soldats de la paix», s'est alarmé l'envoyé spécial d'Antonio Guterres pour la RCA.

En effet, plus de la moitié des Centrafricains, soit 2,2 millions de personnes, ont besoin d'aide ou sont dans une situation d'insécurité alimentaire, a-t-il rappelé. Dans cette logique, Parfait Onanga-Anyanga, a indiqué qu'«il est essentiel que tous les partenaires internationaux tiennent leurs promesses envers la RCA, afin de consolider les dividendes de la paix et maintenir la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), forte et dotée des ressources suffisantes pour remplir son mandat». Le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour 2017, qui s'élève à 399,5 millions de dollars, n'a jusqu'à présent été couvert qu'à hauteur de 25%. Les affrontements entre les groupes armés continuent dans l'ensemble du pays.

Compromettant ainsi la recherche de solutions pour la stabilité du pays. Par ailleurs, le chef de la MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, a plaidé pour le redéploiement des forces de maintien de la paix en RCA. L'objectif est de rendre la MINUSCA plus mobile et plus réactive pour mieux répondre aux éruptions de violence qui secouent le pays. Selon RFI, l'ONU envisagerait la création d'une deuxième force de réaction rapide, en plus de celle déjà formée de bataillons portugais.