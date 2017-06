Cameroun: Arrondissement de Bassamba - Le nouveau sous-préfet aux commandes

Moutapbeme Pefoura Mamadou a été officiellement installé ce 13 juin 2017 par Oumarou Haman Wabi, préfet du département du Ndé.

La tribune place des fêtes de Bassamba a servi de cadre à la cérémonie très courue. Invités de marques, sous-préfets des autres arrondissements du Ndé, élites extérieures et intérieures, forces vives de l'arrondissement, chefs traditionnels, populations ont brillé par leurs présences.

Deux allocutions ont ponctué la phase protocolaire. Après avoir brossé la carte postale de sa municipalité, Fuya Rigobert, maire de la Commune de Bassamba, a témoigné de la belle collaboration qu'il y a eu entre le sous-préfet sorti et lui ; dans le même ordre d'idée, a invité l'administrateur entrant d'en faire idem, a dressé ensuite une batterie de doléances aux pouvoirs publics qui semble ne pas être allée dans les oreilles de sourds. Là, ce sont des prérogatives dévolues au No1 du Département qui en a on ne peut plus pris bonne note.

A son tour, Oumarou Haman Wabi s'est d'abord soumis à un agréable devoir : celui de remercier Niat Njifenji Marcel et Jean Claude Mbwentchou, respectivement Président du Sénat et ministre de l'Habitat et du Développement Urbain pour leurs appuis multiformes aux administrateurs en service dans le Département du Ndé. Le préfet du Ndé a ensuite présenté M Moutapbeme en grandeur nature. C'est en fait un administrateur pétri d'expériences qui prend les rênes de l'arrondissement de Bassamba. Né en 1963, il est marié à 3 femmes et père de plusieurs enfants. Il lui a été recommandé entre autres de mettre en exergue son expérience et pousser la commune à augmenter son assiette fiscale, de gérer les conflits fonciers dans les principes républicains, de mettre hors d'état de nuire, des hors la loi qui ont pris l'unité administrative comme leur chasse gardée, bref, de tout faire pour que Bassamba décolle véritablement.

Le préfet a ensuite procédé aux cérémoniales de passation de commandement entre les deux sous-préfets. Mais avant, la lecture du décret de nomination du 22 mai 2017, signé du Président de la République a été faite par le deuxième adjoint préfectoral du Ndé.

Avant de mettre la clé sous le paillasson, le préfet a présidé une séance de travail à la sous-préfecture de Bassamba. Tout est bien qui finit bien, c'est le moins que l'on puisse dire...