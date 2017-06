Cameroun: Mgr Jean Marie Benoit BALA a été assassiné.

La Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (CENC) dénonce « un crime de plus, un crime de trop » et demande que les coupables soient sévèrement punis.

L'attente a trop duré, le silence devenait assourdissant. La mort de Mgr Benoit Bala, évêque de Bafia dans le Mbam et Inoubou avait laissé libre cours aux commentaires les plus désobligeants. Dans la foulée, et sans couvrir la bouche, à Yaoundé comme dans l'arrière pays, on a parlé de crime rituel, d'assassinat politique et autre règlement de compte. Toujours est il que pour énigmatique qu'elle soit, la mort de l'évêque a laissé interrogateur. Il n'en fallait pas plus pour faire monter l'ire au sein de l'épiscopat du Cameroun. Surtout que, en l'espace de trois semaines elle a connue la mort de trois prêtres dans des condition non élucidées.

Aussi, réunie en assemblée générale hier mardi 13 juin à Yaoundé, la CENC est monté au crénau « La mort de Mgr Bala n'est pas un suicide » rejoignant ainsi un frange de l'opinion publique qui soutenait mordicus qu' « un eveque ne peut pas se suicider » Dans un communique qui a sanctionné les travaux, les évêques parlent d'assassinat et demandent que les coupables soient traduits en justice et punis conformément aux lois de la République. Bien plus, les « soutaneux » se sont érigés contre la diffamation, la calomnie qui ont accompagnées le décès tragique de leur confrère, non sans inviter tous à la conversion des cœurs. On se souvient que le procureur de la République auprès de la cour d'appel du centre avait ouvert une enquête sur la « mort suspecte » de l'évêque de Bafia. Les résultats sont attendus... Chaud devant.