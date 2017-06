Afrique: "Compact with Africa", le "Plan Merkel pour le continent"

L'Objectif du Compact with Africa est d'identifier les besoins des pays africains pour créer un cadre propice aux affaires. Pour Amadou Ba, les institutions internationales doivent pouvoir rassurer le secteur privé :« cela voudra dire qu'on va améliorer, renforcer les capacités des pays africains, et là, on pourra attirer des financements directs publics, car il y aura intérêt à investir, car le cadre est assaini. Deux : on pourra aussi attirer des investissements privés, et trois, ces investissements viendront concomitamment avec des investissements de bailleurs multilatéraux, que sont le Fonds, la Banque, l'Union Européenne... »

« Aujourd'hui, nos pays sont enclavés ; il est pratiquement impossible de quitter Dakar et d'aller à Abidjan par chemin de fer ou par route, ce n'est pas possible ! » a souligné Amadou Ba.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.