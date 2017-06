Cote d'Ivoire: Grand-bassam - Ouverture prochaine d'une usine pharmaceutique 150 emplois annoncés

Sous le parrainage du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, le Haut-commissariat des… Plus »

Avant la pose de la première pierre, les responsables de l'entreprise ont reçu leur agrément des mains des responsables de Vitib. « C'est un document dans lequel ils s'engagent à respecter les règles d'hygiène et les lois nationales. Ce document leur donne également tous les avantages fiscaux et douaniers qui régissent la zone franche », a souligné Philippe Pango, le DG de Vitib.

Selon ses responsables, l'usine aura plusieurs lignes de production dont une, destinée aux médicaments injectables. Elle aura une capacité de production de 30 millions de boîtes de médicaments par an et embauchera 150 personnes, toutes de nationalité ivoirienne. 50% d'entre eux seront des cadres. « En Côte d'Ivoire, il y a des hommes de qualité. Le pays présente les meilleurs dans ce domaine. Les recrutements débuteront fin 2017. Mais, le postulant devra avoir au moins, 8 ans d'expérience. Notre entreprise a 25 ans d'expérience dans la fabrication des médicaments en Tunisie. Nous allons donc faire un transfert d'expertise en formant en Tunisie, ceux qui seront retenus. Moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est aussi le lieu idéal pouvant nous permettre de couvrir la sous-région. Nous fabriquerons des médicaments contre le diabète, des maladies cardio-vasculaires, des antidouleurs, des anti-inflammatoires et autres antibiotiques», a précisé Mohamed Khalil, PCA de la section tunisienne de l'entreprise.

