Guinée Bissau: La Banque mondiale approuve un nouveau cadre de partenariat avec le pays

A cet égard, Louise Cord promet que la Banque mondiale "sera davantage présente sur le terrain". D'après elle, cela "favorisera une collaboration plus efficace au sein du Groupe et une meilleure coordination avec les partenaires de développement, dont notamment les organismes des Nations Unies".

"De même, afin d'améliorer la qualité des services publics, il soutiendra et collaborera avec les collectivités et les citoyens pour renforcer directement la demande venant de la base, ainsi que les mécanismes de responsabilisation de l'administration", poursuit le texte.

Elle a promis que le Groupe de la Banque mondiale s'attellera "avant tout à améliorer les services et les perspectives économiques en dehors de la capitale (zones rurales et villes secondaires), tout en consolidant les investissements déjà financés par le Groupe à Bissau".

"Il s'agit principalement d'accroître l'accès de la population à des services essentiels de qualité et à plus de débouchés économiques ainsi qu'à renforcer la résilience aux chocs. La Guinée-Bissau étant un pays fragile, le Groupe de la Banque mondiale devra traiter les problèmes de mise en œuvre de manière innovante et stratégique", a-t-elle souligné.

