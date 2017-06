Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Vers un tableau de bord de l'environnement de l'investissement

communiqué de presse

Dakar — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le Groupe de la Banque mondiale organisent conjointement, à partir de ce mercredi, la Table-ronde de la CEDEAO sur le Tableau de bord de l'environnement de l'investissement à Lagos, au Nigéria, annonce un communiqué de presse.

Cette table-ronde s'inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration de l'environnement des affaires et de l'investissement en Afrique de l'Ouest, précise ce communiqué publié sur les sites officiels de la BM et de la CEDEAO.

Le texte souligne que le projet vise à "lever les obstacles à l'investissement privé productif dans la région, en remédiant aux faiblesses du cadre de gestion de ces investissements".

Il précise que la rencontre a pour objectif de "lancer un Tableau de bord de l'environnement des investissements de la CEDEAO".

Ce tableau de bord est présenté comme "un outil innovant permettant à la Commission de la CEDEAO et aux décideurs nationaux d'identifier les entraves à l'investissement tant au plan national que régional" et de "mesurer les progrès réalisés en matière de réformes des politiques d'investissement et de l'environnement d'investissement au niveau national".

Il est aussi décrit comme un instrument permettant de "partager les bonnes pratiques et les projets de réformes des investissements au niveau national et régional et promouvoir l'instauration d'un environnement des investissements attractif et transparent pour renforcer un développement porté par le secteur privé en Afrique de l'Ouest".

Plus de 70 représentants du secteur public et privé des quinze États membres de la CEDEAO ainsi que les représentants de la Commission de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), de l'Union européenne et de la Banque mondiale assisteront à cette rencontre de deux jours.

Le projet apporte une assistance à la Commission de la CEDEAO pour "faire avancer l'agenda d'intégration régionale en travaillant simultanément au niveau régional et national pour identifier, aborder et assurer le suivi des entraves spécifiques à l'expansion des investissements transfrontaliers".

Selon le communiqué, le projet cherche à "accorder des incitations aux États membres pour qu'ils adhérent aux critères/indicateurs de référence en matière de bonnes pratiques en vue de l'intégration de ceux-ci dans les programmes de réformes d'investissement conformément au cadre régional de la CEDEAO en matière de Politique d'investissement".

Le Tableau de bord permet d'appuyer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes d'investissement dans les États membres de la CEDEAO en alignant les réformes nationales sur le cadre régional de la CEDEAO.

Le Projet d'amélioration de l'Environnement des affaires et d'investissement en Afrique de l'Ouest est une initiative quadriennale d'un montant de 7,7 millions d'euros lancé en novembre 2014.

Il est financé par l'Union européenne et vise à soutenir la Commission de la CEDEAO et les États membres de la CEDEAO pour la suppression des contraintes/barrières relatives aux investissements et promouvoir l'expansion régionale des investissements transfrontaliers.

Le Projet est mis en œuvre par le Groupe Banque mondiale, qui fournit de l'assistance technique tout en collaborant avec la Commission de la CEDEAO, les États membres, et les associations du milieu des affaires, en vue de concevoir et de mettre en œuvre le Tableau de bord de l'environnement des Affaires.