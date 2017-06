Cote d'Ivoire: Recherche scientifique - La SNDI et ESATIC accordent leurs violons

L'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication(ESATIC) et la Société Nationale de Développement Informatique (SNDI) vont, ensemble, poursuivre la vulgarisation des Tic dans les administrations publiques et privées. Les deux entités ont matérialisé leur confiance avec le renouvèlement d'un partenariat. C'était lors du récent séminaire sur la Recherche opérationnelle et l'aide à la décision (ROAD) tenu à Abidjan du 25 au 26 avril 2017. Nangolougo Soro, Directeur Général de la SNDI est revenu sur le contenu dudit partenariat : « Nous voulons contribuer à la valorisation de la formation dispensée à l'ESATIC.

Par échange d'experts, par la participation à la formation continue des étudiants. Nous allons également faciliter l'accès aux stages pratiques pour les apprenants et évidemment à leur insertion selon nos besoins en ressources humaines sur la base du mérite. Nous nous sommes également accordés à promouvoir une coopération scientifique étroite par la communication permanente entre nos différents centres de recherches ».

Pour sa part, Adama Konaté, Directeur général de l'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (ESATIC) a rappelé à la communauté scientifique et professionnelle, lors du séminaire sur la Recherche opérationnelle et l'aide à la décision (ROAD), les objectifs visés par son institution. C'est pourquoi, il les a invités à s'engager et à accompagner les nombreux projets lancés par l'ESATIC.