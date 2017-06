Cameroun: Le tourisme, autrement

Avez-vous déjà visité Campo ? Une ville côtière unique, à partir de laquelle le touriste peut poser un regard insistant sur le fleuve Ntem, se jetant dans la mer. Sûr : à la fin de votre premier voyage, vous trouverez plaisir à vous engager à y revenir.

La force d'attraction de cette cité et ses environs, n'a aucun ressort caché : il ne s'agit que de la sereine nature, dotée' de merveilles extatiques. A l'image de ces plages d'une belle venue et ces tortues marines sortant de l'eau, à l'heure qui les arrange. Portant parfois leurs batteries de cuisine, certains vacanciers déjà habitués préfèrent aller pique-niquer autour des pêcheurs et chasseurs. Avec la garantie, dans cet environnement rustique, de profiter d'une ballade en pirogue ou d'une marche sportive guidée, à travers la forêt. Une occasion de prendre le frais, loin de l'air surchauffé de Kribi.

Et en plus, inutile de vous affoler, en cas d'ankylose, à l'issue de la randonnée : au centre de santé relevant du ministère de la Défense, fonctionnel à l'entour de la mairie, des praticiens militaires comme il faut, s'empressent de calmer toujours la douleur. Sans vous exiger de délier la bourse. Nous brouillent-ils l'esprit, ces gens de plus en plus nombreux à organiser leurs séjours touristiques autrement ? Ou alors, sont-ils poussés par leur esprit épais, au point de tourner le dos au chef-lieu de l'Océan ? La sagesse commande de recenser plutôt leur option parmi les solutions évitant un choix limité, le moment venu. Ce moment, correspond au jour où Kribi commencera à devenir un repoussoir. Influence néfaste inévitable, après la mise en service de son complexe industrialo-portuaire entraînant, surpeuplement, pollution, saturation des plages, insécurité et bien d'autres nouvelles menaces, mettant les touristes à la torture.

Du coup, à faible distance, la destination Campo, jadis ignorée à cause de son enclavement et du déficit en structures d'accueil, sera mise en valeur et même débaptisée. Bonjour, Paradis ? Au détriment de sa voisine, qui offrira, de moins en moins, le calme du petit jour et la paix du soir, à ses visiteurs. Mais cette voisine-là, s'admirant sous son vent infrastructurel actuel, s'impatiente de contrôler comment sa voisine regardée avec condescendance, entend tirer son épingle du jeu. Un défi, au bout duquel pendent, un prix et une insulte relevée d'une flèche du Parthe. La municipalité de Campo et ses forces vives gagneraient à recevoir un prix. En faisant l'appoint. Faire l'appoint, dans ce contexte de l'action, revient à se prononcer pour un visage d'avant-garde de l'ancienne base militaire allemande. Sans tout attendre des pouvoirs publics.