Cameroun: Tennis - Le pays en Fed Cup

20 ans près son unique participation, l'équipe nationale, avec les jumelles Eloundou, entre en compétition ce mercredi en Moldavie

Des jeunes pousses pour faire le travail. Après le passage du trio Christine Njeuma, Nathalie Sienkob et Agathe Belibi il y a 20 ans, voici un autre trio camerounais pour la 55e édition de la Fed Cup, une compétition internationale de tennis par équipe. Les Camerounaises, Linda Claire et Manuella Peguy Nga Eloundou et Venus Mirande Ngone Hagal entreront en compétition ce mercredi. Michel Fondjo, le coach, appelé capitaine d'après le jargon de la compétition, doit mettre sa stratégie en place pour gagner des points dans la zone Europe-Afrique groupe III, le palier de base, le moins relevé de la Fed Cup. Le but de ce tournoi, est de gagner une place dans le groupe de II de cette coupe des fédérations. « La compétition permettra de réintégrer le classement mondial. Le Cameroun disputera deux matchs en simple et un match en double ce jour.

Chaque match compte pour un point», explique Gaspard Joël Eloundou, manager du groupe et promoteur de l'Association camerounaise des parents des joueurs de tennis. 15 équipes, réparties dans quatre poules dont une de trois équipes, s'affronteront jusqu'à samedi 17 juin prochain. D'après la formule, le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour les play-offs et seules deux équipes accèderont l'an prochain, au groupe II de cette Fed Cup. Pour ce tournoi, le Cameroun est dans le groupe C avec la Finlande, la Macédoine, et la Tunisie. L'Algérie, le Kenya, le Maroc et le Mozambique sont les autres pays africains alignés. « La Tunisie est le plus redoutable de nos adversaires avec leur tête de série Ons Jabeur, qui a fait les 1/16e de finale à Roland Garros. Ensuite, c'est la Finlande qui a trois joueuses de la WTA », annonce Gaspard Joël Eloundou. Les Camerounaises veulent conclure victorieusement chacun de leur passage, même si la manche s'annonce serrée à chaque fois.