Cameroun: Constantin Bep - « Notre problème c'est l'inefficacité »

De toutes les façons, il nous faut travailler. Travailler au niveau de l'attaque, rectifier ce qui n'a pas bien marché, comme en première manche contre l'Union de Douala. Surmonter la timidité des joueurs, et cette espèce de psychose, ce spectre qu'on a dans la tête dès qu'on n'est pas efficace dans les premières minutes du match, et qui fait que les joueurs ont peur. Nous allons nous mettre au travail de toutes les façons, pour que ces jeunes ne souffrent plus de cette psychose qui leur nuit à chaque fois.

Nous n'avons pas été efficaces tout au long de cette première phase du championnat, tout au long des 17 premières journées. Et quand vous n'êtes pas efficaces, que vous prenez des buts et que vous n'arrivez pas à en marquer, vous finissez par perdre les matches. Notre problème c'est celui de l'inefficacité, cette inefficacité qui plonge Lion blessé dans les profondeurs du classement.

