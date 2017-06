Cameroun: Don de sang - Un centre national de transfusion en vue

A travers ces différentes structures, il sera question d'amener les Camerounais à avoir la culture du don de sang, à s'organiser au sein de leurs cercles respectifs afin qu'il y ait des donneurs réguliers. Le centre national sera construit dans la ceinture de Yaoundé, tandis que dans les régions du Nord, du Littoral, du Nord-Ouest et de l'Est, les espaces fonciers où seront construits les centres régionaux ont été sécurisés. Un projet évalué à 18 milliards de F sous forme de prêt par la Banque islamique de développement. « Les travaux pourront commencer en 2018 et leur réalisation durera quatre ans », assure le Dr Appolonie Noah Owona, secrétaire permanent du PNTS.

C'est pour répondre à ces différentes préoccupations que le gouvernement camerounais s'est joint à la communauté internationale en adoptant le Plan stratégique national de transfusion sanguine sur la période 2015-2020. Celui-ci est accompagné du document de politique nationale de transfusion sanguine. Des documents qui ont été soumis à l'appréciation des experts et du ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, hier à Yaoundé. A cette occasion, le Minsanté a rappelé que « ce plan vise la construction d'un centre de transfusion sanguine et de centres régionaux de même que les organisations de dépôt de sang dans les différentes formations sanitaires ».

