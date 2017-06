Cameroun: Volleyball - Yvan Kody Bitjaa en série A1

Il ne s'arrête pas. Le volleyeur-médecin termine avec 613 points inscrits en 27 matchs, donc deuxième meilleur marqueur de série A. « Je peux briller aussi loin que mon travail et ma passion me propulseront. Je n'ai pas de limites. Je rêve à présent de me faire un nom assez solide dans le milieu et devenir un des joueurs étrangers qui comptent sur le marché, car je suis le premier Camerounais à y parvenir. Je me dois donc de redoubler d'efforts pour les futurs compatriotes », confie l'altruiste à CT.

Arrivé en Italie à Reggio Emilia où il a passé trois saisons en série A2, le réceptionneur-attaquant des Lions indomptables a su renforcer son jeu. Du coup, cette année, ses statistiques bousculent les records de la Fédération italienne de volleyball. Il a inscrit 37 points au cours d'un match remporté 3 sets à 0 par son équipe contre Aversa, il a inscrits 40 points en un match joué en cinq sets et remporté 3 sets à 2 face à Mondovi. Il entre de fait dans le top 10 des Best Performer au cours d'une rencontre de séria A.

