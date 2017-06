Cameroun: CEP et FSLC - Plus de 490 000 candidats composent

Le lancement des épreuves écrites a eu lieu hier sur l'ensemble du territoire

7h45 ce mardi matin à l'école publique d'Ekoudou à Yaoundé. L'entrée de l'établissement scolaire est prise d'assaut par des parents venus en masse accompagner leurs enfants aux épreuves écrites du Certificat d'étude primaire (CEP) et du First School Leaving Certificate (FSLC), l'équivalent en anglais. Pendant ce temps, des éléments de la police en faction, filtrent les entrées. Après des conseils reçus de sa mère, c'est visiblement ragaillardi que David D., candidat au CEP, monte les marches qui mènent vers sa salle de composition où il sera confronté aux épreuves de français (production écrite et dictée-questions). Ses camarades au FSLC seront évalués au même moment en mathématiques.

Dans ce sous-centre d'examen, l'on a enregistré six absences sur un total de 290 candidats. A ce premier diplôme du cursus scolaire, édition 2017, ils sont 492 000 candidats au CEP et FSLC à composer dans l'ensemble du pays et 83 000 dans la région du Centre. Au sortir de la première pause, les avis concordent. Tous ont trouvé les sujets abordables et le succès garanti. « J'ai trouvé les épreuves du français faciles, bien qu'ayant rencontré les problèmes d'orthographe. Je crois que je suis dans la course », se réjouit une candidate. Comme de tradition, le ministère de l'Education de base (MINEDUB) par le biais de son secrétaire général, Bisse Bea, a effectué une descente dans cinq écoles pour s'assurer du bon déroulement de l'examen.

Au groupe scolaire bilingue de Bastos où le cortège a effectué son deuxième arrêt, le SG est aussitôt orienté au secrétariat du FSLC, ensuite à celui du CEP. Il s'assure du déroulement effectif des épreuves, mais surtout si tout se passe sans fausse note. Et c'est sans surprise qu'il sera rassuré par le chef du sous-centre. Aucun incident n'est à déplorer en dehors de quelques cas d'absence. Au terme de cette journée, le SG s'est dit satisfait du niveau de préparation. « Nous avons trouvé les centres d'examen prêts à accueillir les candidats. Le matériel de composition et les épreuves en nombre suffisant », s'est réjoui Bisse Bea. Les épreuves écrites s'achèvent ce jour pour les candidats du CEP. Ceux du FSLC clôturent demain par les épreuves orales.