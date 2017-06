Cameroun: Ligue 1 - Un Lion vraiment blessé

Lanterne rouge à l'issue de la phase aller du championnat, le club de Fotouni n'a enregistré qu'une seule victoire en 17 matchs

Contre Union de Douala lors de la 17e et dernière journée de la phase aller, Lion blessé a été battu (1-0). L'Euphorie de la victoire, la première de la saison, enregistrée face à Colombe du Dja-et-Lobo (1-0) est vite retombée. Il aura fallu attendre seize journées pour voir la lanterne rouge enfin se rebeller et stopper momentanément l'hémorragie. Une éternité. Autre sensation, pour la première fois de la saison, l'équipe de Foutouni avait ouvert le score. Ce succès n'a pourtant pas entraîné une nouvelle dynamique et la spirale positive espérée par les dirigeants afin d'entamer la « remontada » en vue du maintien. Le club semble être retourné à sa routine : les défaites.

Lors de la phase aller, Lion blessé en a concédé neuf en 17 matchs joués. Rares sont les clubs de Ligue 1 qui ont laissé filer des points contre Lion blessé, qui n'a rien d'un fauve cette saison. Avec 10 points, l'équipe entraînée par Constantin Bep, appelé au chevet du club de Fotouni après le limogeage de Charles Kamdem, compte huit unités de retard sur le premier non reléguable, Canon de Yaoundé (18 points). Mais du côté des fans et dirigeants, on ne perd pas espoir. « Le maintien est encore possible », déclare Constantin Bep. Cependant, il faudra réaliser une deuxième phase de championnat presque parfaite pour atteindre cet objectif. « Crotone a bien réussi à se maintenir en Serie A (première division italienne, ndlr) avec 9 points lors de la phase aller. Pourquoi pas nous ? », positive un joueur, optimiste. Comment le club qui a révélé Christian Bassogog, meilleur joueur de la coupe d'Afrique des nations 2017 en est-il arrivé là ? Des joueurs, sous le couvert de l'anonymat, parlent de difficultés managériales et financières.

Mais pour le staff technique, il s'agit davantage de problèmes sportifs. Car pour l'heure, tous les voyants sont au rouge. Lion blessé possède la pire attaque de Ligue 1 avec seulement quatre buts marqués. Un bilan famélique qui plombe les performances de l'équipe, qui a pourtant une défense honorable avec 13 buts encaissés, soit la sixième du championnat. Créé en 2008, Lion blessé de Fotouni a plusieurs fois été barragiste dans la région de l'Ouest, avant d'accéder en Ligue 2 en 2013 puis en Ligue 1 en 2014.