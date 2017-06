Face à la pléthore de listes, plus précisément 47, à prendre part au scrutin pour les législatives du 30 juillet prochain, les inquiétudes fusent de partout. La probabilité des lenteurs dans le vote pouvant occasionner l'abstention de certains électeurs, est de plus en plus agitée. La coalition « Assemblée Bi Nu Bëgg », en la personne de sa tête liste nationale Mohamed Sall Sao est pour un consensus sur la solution à apporter.

En conférence de presse organisée hier, mardi 13 juin, Mohamed Sall Sao, tête de liste nationale de la coalition « Assemblée Bi Nu Bëgg » a tout d'abord laissé entendre qu'il faut tout de même relativiser la question de la pléthore de listes. Pour lui, au regard de l'échiquier politique sénégalais qui compte pas moins de 300 partis, il est tout à fait normal de se retrouver avec autant de listes, 47 pour être précis. Cela, même si par ailleurs, il reconnait que la politique a pris quelque part le dessus sur les citoyens. Toutefois, tout en reconnaissant que ce scrutin va être difficile, M. Sao et compagnie se disent favorables à un consensus pour faciliter le vote des citoyens, le jour du scrutin. Cependant, Sao Sall et ses camarades disent s'opposer à toute prise de décision unilatérale pour changer le Code électoral, en cette période de pré-campagne.

Expliquant, par ailleurs, leur présence dans uniquement 5 départements du Sénégal, Mohamed Sall Sao et compagnie disent refuser de faire du remplissage. Pour M. Sao, la coalition a adopté une approche de test, en se basant sur des gens porteurs d'enjeux. Aussi, pour eux, il n'était pas question de présenter une multitude de listes, au risque de devoir y mettre n'importe quel nom.

La coalition en question a, en outre, présenté son directoire de campagne dirigé par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, socio-économiste du développement. Celui-ci sera appuyé par un directeur-adjoint et des conseillers, révèlent-ils. Cinq structures composent ledit directoire, notamment un pôle «organisation, logistique et sécurité», les commissions «finances», «information et communication», ainsi que «la coordination, conseil, et suivi des Quartiers généraux départementaux de campagne», sans oublier «les opérations électorales et suivi du contentieux».