Sénégal: OM - Direction Turquie pour Bafétimbi Gomis ?

C'est le média turc A Spor, relayé par le compte Twitter des supporters francophones de Galatasaray, qui l'annonce mardi soir, Bafétimbi Gomis portera bien les couleurs du club stambouliote la saison prochaine. Le buteur phocéen, qui attendait une revalorisation salariale pour prolonger à l'OM serait tombé d'accord avec le club turc de Galatasaray. Un accord aurait été trouvé entre l'attaquant de Swansea et les dirigeants de Galatasaray pour un contrat portant sur deux ans, plus une année supplémentaire en option. Bafé Gomis touchera en Turquie un salaire annuel de 3,2ME.

