La crise diplomatique dans les pays du Golfe avec l'isolement du Qatar continue de susciter des réactions chez les voisins. L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar, partant des attentats terroristes commis à Téhéran s'engouffre dans la brèche, invitant à une coopération collective et multilatérale pour freiner ce fléau dévastateur.

Les «attentats terroristes commis à Téhéran réaffirment que les dangers du terrorisme et du Takfiri ne sont pas limités à un ou quelques pays, et que si on n'endigue pas ce phénomène, il s'étend partout dans le monde, comme on a constaté les exemples aux Philippines, en Irak, en Syrie, au Liban, à Manchester, à Londres et à Paris... ». L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar en est convaincue.

Dans un communiqué de presse daté d'hier, cette représentation diplomatique est d'avis que la meilleure façon de combattre le terrorisme c'est l'unité dans l'action de tous les pays. «L'endiguement du terrorisme takfiri dans le monde d'aujourd'hui n'est pas possible avec des efforts unilatéraux et bilatéraux; en dépit de l'utilité de ce type d'efforts, faire face à ce phénomène dévastateur nécessite la coopération collective et multilatérale. Aujourd'hui, le terrorisme a de nombreux objectifs et affronter cela implique la coopération et la collaboration de tous les pays. La meilleure façon de combattre ce fléau se trouve dans l'action collective de tous les pays et la République islamique d'Iran a toujours annoncé qu'elle était prête à travailler collectivement».

Pour l'Iran, «en fait, la pensée Wahhabite est la principale source du terrorisme takfiri et le berceau de l'apparition de cette pensée est le pays qui est devenu aujourd'hui le principal sponsor et le parrain des bandes de cette école de pensée. Tous les gens conscients, et avertis de différents pays du monde mettent l'accent sur cette réalité. Mais malheureusement, quand il s'agit d'actions, il y a certains qui sacrifient leurs intérêts à long terme au niveau mondial et régional en faveur des intérêts à court terme et limités».

Et, «en dépit de l'accent mis sur l'origine et la nationalité des malfaiteurs les plus connus du terrorisme international comme Oussama ben Laden ainsi que les auteurs des principaux attentats terroristes dans le monde comme l'attaque terroriste du 11 septembre, certains essaient d'ignorer ce fait inébranlable. Ignorer cette réalité causerait la représentation inexacte des faits dans notre région et dans le monde et signifie déformer le concept du terrorisme».

LE SOMMET DE RIYAD, UN THEATRE POUR DEVIER LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SES SPONSORS

Suffisant pour la source qualifie la rencontre d'Arabie Saoudite sur le terrorisme de théâtre. «Le théâtre joué récemment à Riyad est un exemple clair de ce spectacle pour dévier la lutte contre le terrorisme et ses sponsors. En appuyant sur les pétrodollars, on tente de couvrir et de déformer les vérités. Dans cette même voie, on n'hésite pas à sacrifier plus de 30 ans de partenariat avec son voisin, le Qatar».

Selon la même source, «à part des propos du ministre Saoudien des Affaires étrangères et le vice-prince héritier qui accusent l'Iran, le prince Mohammed bin Salman dans ses remarques dans une interview avec la chaine saoudienne Alakhbaryh, le 2 mai 2017, a déclaré: Notre objectif est d'amener la bataille dans les frontières de l'Iran. Cette déclaration provocatrice a entrainé une lettre de protestation de la part de République islamique d'Iran auprès du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Président du Conseil de sécurité, et il a été demandé que la lettre soit publiée en tant que document officiel du Conseil de sécurité».

D'ailleurs, «juste quelques semaines après ces déclarations faites par ces autorités, les attentats terroristes dans le Parlement et le mausolée de l'Imam Khomeiny à Téhéran, créent la peur et la panique parmi le peuple, avec malheureusement plusieurs victimes et dizaines de blessés. Ces incidents sont le résultat de futiles jeux politiques de certains qui ciblent d'autres pays et fuient l'action collective positive pour rétablir la stabilité».

Et l'ambassade d'Iran de renchérir: «en outre ces attentats terroristes montrent que sans la résistance de la République islamique en Irak et en Syrie contre le fléau du terrorisme, les répercussions s'étendraient aux autres pays de la région. Les attentats terroristes à Téhéran qui ont certainement pour objectif l'intimidation aura de résultats inverses et la détermination de l'Iran pour lutter contre ce fléau destructeur, deviendra plus affirmée dans la région», lit-on dans le document.