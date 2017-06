Ile Maurice: Super Cash Back Gold - Les négociations avec Pravind Jugnauth se poursuivent ce jeudi

Pas de grève de la faim pour l'instant, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits.

Les clients du Super Cash Back Gold (SCBG) et de Bramer Asset Management (BAM) attendent la rencontre entre Salim Muthy et Pravind Jugnauth, prévue pour jeudi 15 juin à 13 heures, avant de décider de la marche à suivre. Une rencontre a eu lieu ce mercredi entre les clients du SCBG, de BAM et Salim Muthy au Centre Marie-Reine de la Paix.

Pour l'heure, le gouvernement a proposé un remboursement de 50 % aux clients de ces deux plans d'assurance. Proposition refusée par Salim Muthy et par le comité de soutien aux victimes. Il a rendu public le procès-verbal de sa deuxième rencontre avec Pravind Jugnauth, estimant que ce dernier n'a pas tenu ses promesses.

«Lors de notre rencontre avec le Premier ministre le 20 mai, il nous avait dit que les discussions avec son homologue indien avait déjà débuté et qu'il allait solliciter son aide. Or, il nous a fait savoir qu'il ne pourra pas nous repayer de cette ligne de crédit obtenue avec l'Inde», a déclaré Salim Muthy. La proposition du gouvernement est de repayer les 5 355 clients des deux plans d'assurance à partir d'un prêt de Rs 5,3 milliards que le gouvernement fera. Mais cette proposition a été catégoriquement rejetée.

Après plusieurs rencontres, la somme proposée par le gouvernement pour repayer les victimes est passée à Rs 6,4 milliards, somme jugée toujours insuffisante. Cependant, le porte parole du groupe explique qu'il n'y aura pas de remboursement à 100 %, surtout pour ceux qui ont investi de grosses sommes. D'ailleurs, Pravind Jugnauth l'avait dit le 20 mai dernier, lors de sa rencontre avec le groupe de grévistes.

«Nous allons continuer à négocier. Si on arrive à une formule où tous les clients peuvent être payés à 70 %, nous allons considérer. Sinon, il y a toujours l'option de demander au gouvernement de respecter le premier schéma de paiement établi jusqu'en 2020», a déclaré Salim Muthy. Selon lui, ce plan avait été avalisé par le Cabinet et il est inconcevable que maintenant, ce même Conseil des ministres foule du pied sa propre décision.

Dans le plan SCBG, 3 355 clients ont investi moins de Rs 1 million. 915 personnes ont entre Rs 1 million et Rs 2 millions et 495 clients ont plus de Rs 3 millions. En ce qui concerne BAM, 109 clients ont Rs 1 million ou moins, 47 clients ont entre Rs 1 million et Rs 2 millions et 146 personnes ont plus de Rs 3 millions.