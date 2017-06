Sénégal: Fuite sur l'épreuve de philosophie - Saemss et Cusems étalent les preuves

Face à la sourde oreille de l'Office du baccalauréat, le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss) ont décidé d'étaler les preuves d'une fuite des épreuves de philosophie du Bac 2017, pour alerter le gouvernement et autres acteurs sur la gravité de la situation. Déplorant la démarche sélective du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, les camarades de Saourou Sène et d'Abdoulaye Ndoye exigent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités.

«Nous avons relevé, dans divers endroits du pays, des collègues ont été interpelés comme en attestent incontestablement des messages et appels reçus à la veille de l'épreuve à 21h03 mn et le jour même de l'épreuve à 06h31mn pour confirmer la fuite au niveau de «l'épreuve d'anticipée de philosophie». Le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss) étalent les preuves d'une fuite des examens d'anticipée de la session 2017 du Bac.

Déplorant la démarche enclenchée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a porté plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles, le Saemss et le Cusems ont hier, mardi 13 juin, exhibé devant les journalistes présents, les éléments de preuve d'une fuite. Le sujet n°1 intitulé comme suit : «La connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté?, correspondait mot pour mot au sujet proposé à certains professeurs de philosophie par les élèves à la veille du démarrage des épreuves.

«Nombre d'élèves, on ne sait combien, étaient en possession de ce sujet, l'avaient partagé par SMS ou via Whatsap avec des amis. Certains d'entre eux l'avaient envoyé à leurs professeurs ou étaient partis chez eux pour qu'ils le leur expliquent ou traitent», précise Abdoulaye Ndoye du Cusems. Il est appuyé dans son argumentaire par le secrétaire général du Saemss, Saourou Sène qui, en confirmant la fuite, estime que «de tels faits, s'ils restaient impunis, pourraient pervertir le comportement de beaucoup d'élèves et développer chez eux une culture de la triche».

«Cette affaire pourra rompre l'égalité des chances des candidats et jeter le discrédit sur le diplôme. Cela risque d'exposer nos bacheliers à l'étranger», regrette Saourou Sène du Saemss qui est sorti vainqueur aux dernières élections de représentativité des syndicats de l'Education et de la Formation.

Si le ministre, soutiennent-ils, semble vouloir absoudre les coupables au premier chef et traquer des lanceurs d'alerte dont le seul tort est de défendre le système, le Saemss et le Cusems exigent «l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités, d'identifier les coupables et de les punir sévèrement». En plus d'une enquête pour situer les responsabilités, le Saemss et le Cusems veulent que l'épreuve de philosophie des séries L soit reprise pour lever toute suspicion et restaurer l'équité entre les candidats.

Fustigeant la posture du Ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche, Mary TeuwNiane, qui refuse d'admettre la réalité, les syndicats d'enseignants les plus représentatifs du moyen secondaire demandent à tous les professeurs de philosophie de cesser toute collaboration avec l'Office du Bac jusqu'à ce que des gages soient donnés. Face à cet appel à la mobilisation et à la vigilance de tous les professeurs de Philosophie, le Saemss et le Cusems soulignent que «le gouvernement veut faire recours à d'autres camarades qui forcément n'avaient pas l'expérience des examens du bac. Et, cela ne peut que porter préjudice à cet examen-là». «Je pense que tous les appels pressants doivent être faits pour que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments», conclut-il.