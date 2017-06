Guinée: Accords politiques - Tibou Kamara encore au front pour rapprocher les positions

En cette année 2017, le guichet automatique de la SGBG antenne de Labé est plus célèbre pour… Plus »

On ne peut pas dire cependant que cette détente et le climat de confiance entre les acteurs politiques des différents bords, soient acquis de façon définitive.

Tibou kamara dont on connait l'entregent et sa capacité à rapprocher des positions s'etait fortement impliqué auparavant c'est ce qui a abouti à la présente détente politique dont les Guinéens se réjouissent jusqu'à maintenant.

Soucieux pour la paix et la quiétude dans le pays. Le conseiller personnel du président de la république Tibou Kamara a pris son bâton de pèlerin pour renouer le dialogue et rapprocher les positions pour le respect des engagements pris lors du précédent dialogue devant aboutir à l'organisation des élections communales. Il a réitéré chez nos confrères des grandes gueules de la radio espace ce mardi 12 juin .

