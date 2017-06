Tunisie: «Mon rêve - Entraîner les pros de l'EST»

interview

Les succès font toujours le bonheur, surtout au terme d'une longue période de labeur effectué avec sérieux et de manière méthodique. C'est donc un sentiment de bonheur et de fierté qui m'envahit pour la deuxième saison d'affilée.

La saison dernière, mes protégés ont remporté le championnat. Ils ont gagné la coupe de Tunisie de la saison en cours, il y a deux semaines, et ils dominent le championnat avec deux longueurs d'avance sur l'ESS. Il ne nous reste plus que le dernier match à jouer contre le CSS à Tunis le 18 juin.

Et si tout va bien, nous remporterons le doublé, ce qui serait tout à mon honneur et à celui de mes joueurs qui ont fait une excellente saison. Ils ont fait montre de beaucoup de sacrifices et d'application lors des matches et des entraînements.

Mais par-dessus tout, votre effectif a souvent alimenté celui de l'équipe fanion. Peut-on donc affirmer que votre équipe constitue une antichambre de l'équipe seniors ?

Effectivement, car en dehors des titres, notre objectif avec l'équipe «Elites» consiste à pourvoir l'équipe seniors en éléments capables de renforcer leurs aînés et enrichir le capital humain de notre grand club qui est toujours appelé à jouer sur plusieurs fronts.

Personnellement, je me réjouis d'avoir aidé plusieurs joueurs à atteindre cette dimension, à l'instar de Yassine Khénissi, Haythem Jouini, Driss M'hirsi, Ghaïlane Chaâlali, Montasser Talbi et Bilel Mejri.

Mais la liste va s'allonger encore grâce au talent et à l'ambition d'autres joueurs prometteurs tels que Raed Fedâa (arrière droit), Saber Hammami (régisseur), Abderrahmen Kar (pivot) ou Rayane Yaâkoubi (arrière gauche) qui sont tous des internationaux de l'équipe nationale juniors.

C'est ce qui me procure le plus de fierté et de satisfaction car cette contribution est le fruit d'un travail basé sur des méthodes scientifiques et modernes et surtout sur la mise en valeur de ces joueurs que je tâche de mettre en confiance pour qu'ils puissent faire parler leur talent.

Et si vous nous parliez un peu de votre parcours en tant que joueur et entraîneur ?

J'ai trente-huit ans. Je suis diplômé de l'Ineps, spécialité football, troisième degré CAF-A.

Comme joueur j'ai fait mes débuts avec le club de mon lieu de résidence, l'ASMarsa, dans les catégories écoles, minimes et cadets.

Après, je suis passé à l'EST avec laquelle j'ai joué pendant neuf ans dans les catégories cadets, juniors et seniors. Et dans les catégories des jeunes, j'ai toujours été sélectionné en équipe nationale et souvent capitaine d'équipe.

En tant qu'entraîneur, j'ai commencé avec l'ASMarsa où j'ai exercé pendant les deux saisons 2005/2006 (cadets) et 2006/2007 (juniors).

Depuis 2008 jusqu'à ce jour, je suis à l'Espérance. J'ai progressé dans les catégories : 4 ans avec les cadets, 2 ans avec les juniors et aujourd'hui je veille aux destinées des espoirs. J'ai également fait une courte expérience de quelques mois en tant qu'entraîneur adjoint seniors aux côtés du Français Sébastien Desabre, en 2014.

Si nous arrivions à remporter le championnat cette saison, ce qui est priori dans nos cordes, j'aurais réussi trois titres pour le compte des trois saisons passées jusque-là avec les espoirs de l'EST.

Quels sont les entraîneurs que vous prenez pour modèle en Tunisie et à l'étranger?

Avant de citer les noms des entraîneurs que je prends pour modèle, il y a lieu d'évoquer le style ou la méthode qui m'inspirent.

Et là, tous les spécialistes à l'étranger et très peu en Tunisie sont fascinés par la nouvelle école portugaise qui est basée sur ce qu'on appelle «la périodisation tactique», et qui a rendu les entraîneurs portugais, dont José Mourinho, très convoités dans le monde.

En dehors des Portugais, je suis influencé par le cachet de Lobanovski (Dynamo Kiev), Simeone (Atletico Madrid) et la plupart des entraîneurs argentins, surtout ceux qui exercent en Europe. En Tunisie, je suis surtout admiratif de l'apport et de l'approche tactique que je juge très efficaces de Youssef Zouaoui et Mondher Kbaïer.

Pour revenir à la nouvelle tendance portugaise, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir côtoyé pendant quatre mois Ricardo Formosino, actuellement adjoint de José Mourinho et qui a exercé à l'Espérance lors de la saison 2014-2015 en tant que directeur technique. J'ai vraiment beaucoup appris de ce grand entraîneur et tacticien.

Pensez-vous qu'un jour vous serez à la tête de l'équipe seniors de l'EST ?

C'est à la fois mon rêve et mon objectif. Je sais que j'y parviendrai «Inchallah».

Avec le concours des circonstances et la réalisation de résultats positifs, le destin finira par couronner la qualité de mon travail et ma légitime ambition.