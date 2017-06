Tunisie: Course contre la montre avant les municipales

Monia Brahim, rapporteur de la commission, a concentré son intervention sur les délais. De par sa longueur, le texte de loi bat un record et aura nécessité en temps normal, plusieurs mois, voire davantage. Ce ne sera pas possible. Compte tenu du deadline des municipales, c'est une véritable course contre la montre engagée par les membres de la commission, désormais dans le viseur de toute monde.

Pas moins de 14 associations œuvrant dans ce même domaine d'activité ont été auditionnées tout au long de l'élaboration du texte de loi. Leur rôle n'est pas fini. Celles-ci seraient dotées d'un pouvoir de contrôle sur les conseils locaux en lieu et place du contrôle exercé dans le passé par le gouverneur. Il était l'autorité de tutelle sur lesdits conseils. Plus maintenant, développe encore le député.

Déposé par le ministère des Affaires locales et de l'Environnement le 5 mai 2017, alors qu'il était attendu par l'ARP au mois de février, le projet de loi organique comprend 363 articles. C'est un challenge qui attend la commission en charge de l'examiner tout au long de l'été et même durant le congé parlementaire pour être dans les temps.

Le point de presse tenu hier au centre média du palais du Bardo par Ennaceur Jbira, président de ladite commission, et Monia Brahim, rapporteur, avait pour but d'annoncer aux journalistes cet événement national.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.