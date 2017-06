Tunisie: Les marionnettes à l'honneur !

Demain, jeudi, les spectateurs découvriront la pièce «La conséquence de la curiosité» écrite par Amer El Mathlouthi et mise en scène par Mohamed Ali Ben Hamouda. Suivie le lendemain par la pièce «Les aventuriers» de Noureddine El Ayari et Sleh Msaddek.

Lundi et mardi, le public a pu apprécier les deux pièces «La rédemption du loup» de Kacem Charmiti et «Le petit prince» de Mohamed Ali El Kalai.

Durant cette cinquième édition de «Ramadan des marionnettes» qui a démarré le 10 juin, le jeune public a pu découvrir la pièce «Salle 6», une création adaptée de l'œuvre de l'écrivain et dramaturge russe Anton Tchékhov. La pièce est mise en scène par Samuel Senhya et produite par le Théâtre universitaire du foyer rue Madrid.

Acteurs, marionnettistes, spécialistes du théâtre d'ombres, comédiens et musiciens présenteront des œuvres autour de la littérature enfantine et des fables, mais aussi de la réalité, du monde et de la société, avec impertinence, poésie, humour et gaieté, ouvrant les âmes et les esprits.

