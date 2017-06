Tunisie: Et si la Tunisie l'organisait ?

Par contre, on ne voit pas encore Michael Roll, l'Américain naturalisé, il y a 2 ans. Pris actuellement par ses engagements en Turquie, Roll rentre-t-il dans les plans de Mario Palma ? On devra le savoir dans les prochains stages.

Salah Mejri sera, lui,là pour ce stage et c'est une information importante. S'il participe à ce stage, cela veut dire qu'il devrait être disponible pour jouer l'Afrobasket. Ceci reste encore à confirmer. Pour un joueur de la NBA et qui revient de blessure, jouer en sélection en septembre n'est pas quelque chose de facile au moment où son club entame la saison.

Dans cette liste de convoqués, il y a 12 joueurs de base et d'expérience, et il y a 6 nouveaux jeunes qui savent bien qu'ils ne joueront pas l'Afrobasket. Mario Palma rectifie le tir et tend la main à de jeunes espoirs du basket tunisien (ils ne sont pas nombreux franchement), tels que Ahmed Dhif, Adem Rasil, Mahmoud Hajri ou Wassif Methnani.

La sélection nationale entame sa préparation pour l'Afrobasket (même si elle n'a aucune idée sur la date ou sur les adversaires) le 18 juin après l'Aïd El Fitr et jusqu'au 5 juillet à Monastir. Ce sera le premier stage d'une longue série d'autres stages et de matches amicaux.

