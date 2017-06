Tunisie: Le Fades accorde au pays un prêt de 150 MD

Les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont adopté, hier lors d'une séance plénière, un accord de prêt entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) d'une valeur de 20 millions de dinars koweitiens (soit environ 150 millions de dinars (MD), pour le financement du projet de construction de ponts sur les routes classées.

L'objectif du projet (signé le 18 avril 2017 à Rabat /Maroc ), qui sera remboursé sur 30 ans dont 5 années de grâce, avec un taux d'intérêt de 2,5 % par an, est d'améliorer les services de transport terrestre sur les routes dans la plupart des gouvernorats.

Il s'agit en outre d'éviter le blocage de la circulation à cause des inondations des oueds, d'enclaver un nombre de zones à travers la construction et l'aménagement de 32 ponts dans 21 gouvernorats (à l'exception des gouvernorats de La Manouba, Mahdia et Sousse).

Dans le cadre de ce projet, 32 ponts seront construits ou reconstruits sur les routes classées traversant les oueds et sur les voies ferrées. Il comporte des réseaux d'évacuation des eaux, d'assainissement et d'électricité, outre l'appropriation des terres sur lesquelles seront construits les ponts, ainsi que la garantie des services de consulting pour l'élaboration des études et des plans relatifs au projet.

Le coût total du projet est estimé à environ 210 MD, dont 80% seront mobilisés par le Fades.

Au cours de son intervention, le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a souligné que selon les résultats dévoilés par le bureau d'études chargé pour la première fois d'inspecter la sécurité des ponts dans tout le pays et sa conformité aux besoins de la circulation, un nombre important de ponts nécessitent une intervention urgente.

Le budget consacré au secteur des ponts est limité, a souligné le ministre, ajoutant : « Nous réalisons de nouveaux projets sans intervenir dans les travaux des ponts déjà réalisés».

S'agissant de l'avancement des projets de réalisation des ponts, Afaoui a indiqué que 54 ponts sont programmés dans le cadre du plan quinquennal dont 22 sont en cours de réalisation (11 ont déjà démarré et 11 démarreront dans les plus brefs délais). Ces projets sont financés par la Banque africaine de développement (BAD) et 32 ponts sont programmés dans le cadre de ce prêt.

D'autre part, le ministre a mis l'accent sur le besoin du gouvernorat de Jendouba de reconstruire plusieurs ponts et de construire de nouveaux, annonçant, dans ce cadre, le démarrage de réalisation d'un nombre de ponts dont celui sur l'Oued El Kahla, l'échangeur sur la voie ferrée (1er août 2017), le pont Ain El Karma sur l'Oued Malleg et un autre sur l'oued El Maleh.

S'agissant des gouvernorats qui ne bénéficieront pas de ce prêt, le ministre a indiqué que plusieurs projets seront réalisés dans ces régions dans le cadre d'autres programmes.

Evoquant le gouvernorat de Sfax, Arafoui a souligné que les appels d'offres concernant tous les projets annoncés par le chef du gouvernement, à l'exception de la bibliothèque numérique, ont été lancés.