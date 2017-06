Tunisie: Ensemble jusqu'au bout...

Face aux désabusés, aux dépités et aux sceptiques, ceux qui n'y croient plus la guerre promise contre la corruption ayant été reportée depuis plusieurs mois Souhayr Belhassen réplique : « Chahed fait face à beaucoup d'obstacles et à beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Il est important que ses adversaires sachent qu'il a un mouvement d'opinion derrière lui ».

En l'incitant à poursuivre jusqu'au bout la guerre déclenchée il y a un peu plus de vingt jours contre l'argent sale, les initiateurs de la pétition saluent le geste d'un homme qui a « mis sa vie en jeu face à la puissance des réseaux mafieux et leur capacité à réagir.

