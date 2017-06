communiqué de presse

Les membres et Initiateurs du cadre d'échange des acteurs du Basketball n'ont pas fléchi leur position après leur audition suivie d'une sanction de 3 ans avec sursis infligé le 7 juin dernier par la commission juridique de la Fédération sénégalaise de basketball. Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, vendredi, les signataires ont totalement récusé cette sanction qualifiée de «fantaisiste» et maintenu leurs griefs contenus dans une lettre à 11 points envoyées à l'instance fédérale.

Le comité provisoire chargé de la mise en place du cadre d'échange des acteurs du basket a récusé la sanction de trois ans avec sursis que la commission juridique de la Fédération sénégalaise de basket leur a infligée le 7 juin dernier suite à l'audition de ses membres courrier. En cause un lettre ouverte envoyée à l'instance fédérale et ayant pour objet «le basketball sénégalais va mal» à 11 points.

Dans son communiqué envoyé hier, mardi 13 juin, les initiateurs dudit comité persistent et signent. «Nous ne sommes pas et ne serons jamais dans les dispositions de négocier ainsi un silence par une sanction symbolique et à la limite fantaisiste, qui du reste, nous récusons totalement», déclarent-ils. Les trois principaux signataires de cette lettre, en l'occurrence Elhadj Mamadou Sarr, président de la Ligue de basketball de Ziguinchor, Mamadou Pathé Keita, président de Guédiawaye Basketball Academy et Mactar Ndiaye, Président du Sibac, campent tout bonnement sur leurs griefs et particulièrement sur ce point qu'ils qualifient de «supercherie».

Les trois dirigeants remettent notamment en cause le mode de désignation de l'intendant des équipes nationales qui, de leur point de vue, ne répond aucunement à l'éthique encore moins à la morale. «Comment ne pas subodorer une supercherie lorsqu'on se rend compte que des Présidents ou Vice- Présidents de clubs, membres du comité directeur de la Fédération et participant aux réunions de bureau élargi, se font désigner par le Président de la Fédération, comme intendant des équipes nationales dans le seul but de les faire voyager et les faire gagner de l'argent sans pour autant considérer la lourdeur de la mission», s'insurgent-ils.

Les Signataires du cadre estiment qu'ils feront face à toutes tentatives de «musèlement et d'intimidation par l'instrumentalisation ou la manipulation des textes et de la Commission Fédérale juridique et disciplinaire», relèvent-ils, tout en faisant remarquer que sur la forme, que le Président de la Commission Juridique a été le seul signataire du Pv d'audition. «Nous n'avons vu aucune signature ou paraphe des autres membres qui nous auront entendu. Sur la forme toujours, nous n'avons pas reçu le courrier de notification de la sanction via nos ligues respectives qui est le canal normal de transmission de correspondances», relèvent-ils.

Le Cadre estime toutefois, telle que formulée par un membre de la commission juridique, aller dans le sens de l'organisation d'une rencontre entre la FSBB et le Cadre d'échange des Acteurs du Basket-ball Sénégalais pour faire prévaloir le dialogue. «Notre unique et ultime objectif est de voir le basketball sénégalais rayonner de toute sa splendeur et réaliser tout son potentiel. Nous travaillerons tous les jours pour une meilleure gouvernance du basketball sénégalais parce que le basketball est d'utilité publique, est chose publique donc par définition il n'appartient à personne mais est le bien de tous ses acteurs, de l'apprenant de la petite catégorie aux internationaux, des coachs aux officiels en passant par les arbitres, amateurs et supporters », soutiennent-t-ils.