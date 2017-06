Sénégal: Sembène Ousmane - Humain, trop humain ?

analyse

Dix ans après le décès de Sembene Ousmane, Makhète Diallo donne plus ou moins l'impression d'être hanté par l'homme dont il a été le directeur de la photo, et qu'il appelait affectueusement «Gorgui Ndiaga Ndiaye». Dix ans après, le voilà qui s'amuse à se faire passer pour lui, mais en riant de lui-même, le cherchant derrière les rideaux, toujours avec humour, racontant l'une ou l'autre de ses anecdotes. Ou alors prend-il la défense de celui qui n'est plus là... Mais jamais au point de réécrire l'histoire ou de raturer certains passages embarrassants. Sembene n'était ni «exécrable», ni «mécréant», et il n'était pas dur non plus... Il «était très dur». Comme il pouvait être pointilleux, méthodique, pragmatique, complexe... Humain, trop humain ?

Il est arrivé bien avant tout le monde ce matin-là, et avec assez d'espièglerie, dans le ton, jusque dans la posture ou dans l'attitude, pour nous faire avaler la blague du jour. «Je suis Ousmane Sembene» lance-t-il, avec un petit sourire. La même tenue, sinon la même coupe vestimentaire que «l'aîné des anciens», jusqu'au chapeau de côté, mais sans la pipe... Sans oublier que Sembene lui-même est mort il y a une dizaine d'années... Alors, l'homme qui est assis là n'est pas un revenant, sinon de façon imagée ; lui, c'est le directeur de la Photographie Makhète Diallo, connu pour avoir travaillé sur bien des films de Sembene. Ce samedi 10 juin, Monsieur était donc l'hôte de l'Association sénégalaise de la critique cinématographique (Ascc) et de la Maison de la Presse, où on l'a entendu raconter ses vieux souvenirs, petits et grands, avec le défunt cinéaste.

Cette façon qu'il avait de chouchouter ses «outils» par exemple, le «respect» qu'il avait pour eux, à tel point que ses collaborateurs eux-mêmes s'interdisaient scrupuleusement de les maltraiter, de les poser à même le sol ou quelque part sur la banquette arrière... Sur un trajet Dakar-Tambacounda par exemple, vous n'aviez pas d'autre choix que de porter tout cela sur vos genoux... Sinon, «Gorgui Ndiaga Ndiaye» pourrait se fâcher. Gorgui Ndiaga Ndiaye, c'était le surnom de Sembene ; Makhète l'appelle encore comme cela d'ailleurs...

En homme rigoureux, «exigeant», peut-être jusqu'à l'excès, Sembene Ousmane était «très lié» à sa «caméra 35 mm», «que l'on ramenait de France dans trois caisses, et qu'il fallait ensuite assembler ; comme les pièces détachées d'un véhicule.»

Et ce qu'il y a de très peu courant dans l'histoire que raconte son directeur de la Photo, une anecdote qui en a fait rire plus d'un, c'est que Sembene avait même un «matelas orthopédique pour ce matériel» fragile qui «venait d'Europe». Histoire d' «éviter les vibrations, qui pourraient dérégler le système».

Sembene avait aussi ses petits rituels, cette «tenue de travail ou de combat» qu'il enfilait tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, et «en toute simplicité» : ses «faaru mbaam», du nom de ce «vêtement à deux pans, ouvert sur les deux côtés», et ses «karbatt» (chaussières grossières, souvent à semelles de bois, Ndlr). Et comme dirait le journaliste et critique de cinéma Baba Diop, qui s'est introduit à plusieurs reprises dans le bureau de «l'aîné des anciens», c'était son «bleu de chauffe» à lui ; peut-être parce que Sembene «avait gardé, dit-il, ses réflexes d'ouvrier», lui l'ancien menuisier, l'ancien docker, etc. L'homme aux douze métiers ? Presque...

Des «discussions à mort», pour la couleur des rideaux

Sembene n'était pourtant pas du matin. L'homme était même plutôt «insomniaque» dit Makhète Diallo, qui précise qu'il dormait moins la nuit que le jour.

Mais lorsqu'il était là, il ne faisait absolument pas les choses à moitié. Dans «Guelwaar», par exemple, Ousmane était très impliqué dans le choix des costumes. «Il faisait lui-même les marchés, pour acheter de la friperie». Son vieux compagnon de route va jusqu'à dire que l'on y avait droit à des «discussions à mort», sur la couleur des rideaux de ses décors. Derrière la caméra, Sembene entretenait une sorte de «musée», où il gardait des costumes de ses films, comme de précieuses reliques.

Entre deux phrases, le portrait d'un Sembene très méthodique, pour ne pas dire presque maniaque, attentif qu'il était au moindre détail : un «objectif sale par exemple» ! Ses projections étaient d'ailleurs très préparées, et toujours avec minutie. Dans des cas comme celui-là, «le cinéaste dépêchait sur les lieux sa propre équipe, avant la projection». Une sorte de rituel là encore, histoire d'anticiper ou de tester le matériel.

Il faut dire qu'au début, Sembene utilise surtout le matériel des Actualités sénégalaises, «des caméras manuelles, les Bolex de l'époque, où la pellicule défilait avec un bruit atroce».

Les Actualités sénégalaises, c'est ce service du ministère sénégalais de l'Information à l'époque, que dirige alors son «mentor» Paulin Soumanou Vieyra, fonctions qu'il occupera pendant près d'une vingtaine d'années, et où il va tout simplement traquer «l'actualité sénégalaise post-indépendante», signant «à ce titre une trentaine de documentaires. C'est (aussi) à ce poste privilégié, lit-on encore sur le site Africiné, qu'il soutient la réalisation des premiers films de fiction et de longs métrages sénégalais signés par Sembene Ousmane (lui-même) et les autres pionniers».

Un homme du Sud, qui ne perdait pas le Nord

La question du «montage financier», parlons-en : c'était une «contrainte» dit le directeur de la photo, qui laisse entendre que le réalisateur de «Moolaadé», le dernier film de Sembene, «a (aussi) bénéficié des ressources» de l'Etat du Sénégal, quand on sait qu' «il a été le Pca (président du Conseil d'administration) de la Société nouvelle de promotion cinématographique (Snpc), après le limogeage de Mahama Johnson Traoré».

En matière d'accord de production, justement, Sembene savait se montrer «très vigilant», ne perdant jamais le Nord : le «certificat de bonne fin», la «paternité du film», pour que ses films soient sénégalais.

Sans oublier que «l'aîné des anciens» avait sa propre maison de production : Films Doomi Reew. Et «à une époque où l'on reprochait aux gens d'avoir des maisons de production-boîtes postales», Sembène occupait quant à lui les locaux de la Société nationale de la Cinématographie, la Snc, sur la rue Abdou Karim Bourgi. Aux yeux de Makhète Diallo, il était «le seul à avoir une maison de production digne de ce nom, comme Oumar Sall aujourd'hui», le producteur d'Alain Gomis.

Sembene, un «homme de contradiction» ? Affirmatif répond quelqu'un comme Baba Diop : «Il tapait sur l'Etat, mais il a profité de l'argent de l'Etat». Entre deux phrases, Makhète Diallo vous dit quant à lui que l'homme à la pipe tenait à ce que «l'ambiance (soit) gaie» sur le tournage de son film ; mais que cela ne l'empêchait pourtant pas de «faire souffrir ses comédiens, surtout ses comédiennes», précision de Baba Diop.

Ni «exécrable», ni «mécréant»

On dit de l'homme qu'il était «exécrable»... Makhète Diallo grince des dents. Sembene un «mécréant» ? Certainement pas dit encore son directeur de la photo. Arguments à l'appui, rien que du vécu : «Je l'ai bien connu, j'ai vécu avec lui les fêtes religieuses, et il était musulman». Seulement, il n'était pas dans l'ostentation. En jouant sur les mots, Makhète ajoute que «Sembene n'était pas dur, mais excusez-moi je vais le dire tout bas : il était très dur». Juste ce qu'il fallait pour nous arracher quelques éclats de rire.

Normal... Quand «vous avez été élevé à la dure», ou que vous «êtes de la même génération qu'un Sékou Touré». Ceci expliquerait cela. Au sujet de Sembene toujours, cette anecdote, que raconte Makhète Diallo, histoire de prouver qu'il n'était pas très tendre, et c'est un euphémisme, avec les «techniciens défaillants». A l'un d'entre eux, Sembene balancera cette phrase à la figure : «Je te dispense de réfléchir !» Sur un ring de boxe, on parlerait d'uppercut !

Mais à côté nous apprend-on, Sembene était assez «généreux» pour dire «notre film», au lieu de «mon film », et ses scénarii, qu' «il développait sur deux ans, étaient soumis au groupe, où ils passaient au surligneur». Vous n'étiez pas d'accord ? Prouvez-le !

Et en écoutant le bonhomme, vous tombez même sur un «Gorgui Ndiaga Ndiaye» presque paternel, qui voulait «couver les jeunes », ses stagiaires de l'époque, dont Ousmane William Mbaye, qui a travaillé avec lui sur le film «Ceddo».

De Sembene, aujourd'hui, il reste une dizaine de bouquins, et presqu'autant de films. Des «films identifiés au nom de Doomi Reew Productions». Makhète Diallo hésite tout de même à parler de l'héritage de Sembene. Ce sont des choses que «je ne maîtrise pas dit-il : il a ses enfants, sa famille, mais comment gèrent-ils le patrimoine de l'après-Sembene, je prends un peu de recul (... ) On fait des projections de produits de Sembene, au nom de qui ? Pourquoi ? Ma modeste réponse, c'est que Sembene a des héritiers, et que son patrimoine appartient à ses héritiers. C'est à eux de gérer ce patrimoine, mais les gens abusent : il y a des chaînes de télévision qui passent des éléments de Sembene, des projections en pleine rue, non ! Il y a des droits, ça a été l'objet d'un investissement. Mais ça, personne n'ose en parler, et il y a une sorte de misérabilisme que nous voulons drainer, même avec les produits de l'autre. (... ) Sembene a une entité commerciale et juridique : sa maison de production Doomi Reew. Ce patrimoine existe bel et bien.»