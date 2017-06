Les intriques dans l'Alliance pour la république développées autour de Harouna Dia opposant ce dernier à Farba Ngom et compagnie ont connu hier des développements à Joal-Fadiouth. Des jeunes de l'Apr sous la houlette de la Haute Conseillère des Collectivités Territoriales, le maire de la ville Boucar Diouf et le responsable des jeunes de l'Apr, Oulèye Dia ont tenu hier un point de presse pour inviter le président de la République Macky Sall de siffler la fin de la récréation en demandant à Farba Ngom de cesser ses manœuvres.

"Tout a été planifié et manigancé par Farba Ngom qui avant l'arrivée du président Macky Sall était le garde-corps de Harouna Dia' 'Suite à une résolution, ils ont évoqué "Nous interpellons Son Excellence, le président Macky Sall pour lui demander de le ramener à la raison et remettre de l'ordre dans le parti et de se rappeler des années de braises où tout tournait autour de Harouna Dia".

Selon les jeunes de l'Apr de Joal-Fadiouth, pas l'ombre d'un doute, le peuple sénégalais peut témoigner des énormes sacrifices que la famille Dia a consentis pour l'accession et l'ascension de l'équipe actuelle au pouvoir. Par conséquent, ils invitent à un engagement ferme pour faire triompher la vérité. Au titre des exemples fournis, le rappel est fait sur les efforts de l'Honorable Daouda Dia, 1er questeur de l'Assemblée Nationale qui s'est évertué à élargir les bases de l'Apr, un peu partout dans le pays. Ils ont rappelé le rôle joué par ce dernier suite aux intentions de certains décidés à tourner le dos à Macky Sall. Il les a dissuadés avec le concours de leur marabout jouant les bons offices.

Citant les mis en cause Guélogal, Samba Farba Diaw et Souleymane Barka Ba, partis lorgner d'autres prairies vertes ont vu leurs noms exclus des investis de la liste de Aïssata Tall Sall. Toujours, ciblant les pourfendeurs de Harouna Dia, ils ont demandé au maire de Kanel Haymout Daff, d'inviter l'histoire car dans un passé récent, Harouna Dia l (a soutenu, nourri et blanchi sans compter une enveloppe de 10 millions de francs pour son transport et frais médicaux en France. Ils ont déversé leur bile sur Moussa Bocar Thiam, le maire d'Ourossogui, un militant du parti socialiste qui a profité d'une enveloppe de Harouna Dia pour payer son gaz-oil.

La manifestation a connu la participation de l'équipe municipale de Joal-Fadiouth conduite par le maire Boucar Diouf et sa première adjointe Louise Coco Diouf. Ces derniers ont expliqué le rôle joué par Harouna Dia dans la campagne des élections locales d'une part et d'autre part aux financements et appuis faits sur le plan économique à l'endroit des opérateurs de Joal-Fadiouth, femmes transformatrices et mareyeuses sans compter le financement de certaines initiatives intégrées de développement.