Sénégal: Attaques contre Harouna Moussa Dia - L'Apr de Kanel s'érige en bouclier

« Nous interpellons le Chef de l'Etat, garant de la Constitution de prendre des mesures fortes pour sanctionner les auteurs des attaques », a souligné le maire de la commune de Bokiladié, Alassane Mbaye Thiam. Le membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese) dit d'ailleurs ne pas comprendre ces « allégations ». Et pour cause, dira Alassane Mbaye Thiam « Harouna Dia s'active dans le social dans le pays et a fait des efforts gigantesques depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui pour amener Macky Sall au pouvoir et il l'a accompagné dans tous les combats ».

Les responsables de l'Alliance pour la République (Apr) du département de Kanel n'en peuvent plus face aux attaques récurrentes contre l'homme d'affaires Harouna Moussa Dia. En conférence de presse organisée hier, mardi 13 juin, ils ont dénoncé jusqu'à la dernière énergie ces « attaques proférées par les maires de Kanel, Haymouth Daff et de Ourrossogui Bocar Moussa Thiam ». Ces responsables de l'Apr demandent en conséquence l'intervention du président de la République.

