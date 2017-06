Sénégal: Lutte contre la relégation - Bassouaré Diaby affiche son optimisme

L'Union Goréenne a bien des raisons de croire à ses chances de maintien en ligue 1 après son précieux succès obtenu face au Jaraaf, pour le compte pour la 24e journée de Ligue 1. Champions du Sénégal sortants, les Insulaires se sont imposés dimanche sur la marque de (2-1) devant le Jaraaf.

A deux journées de la fin du championnat, son entraineur Basssouaré Diaby pense que l'espoir est permis même s'il sera assez compliqué de remporter les deux prochaines rencontres qui se tiendront hors des bases de l'équipe insulaires. «Quand il y a de l'espoir il faut continuer à y croire même si ce sera compliqué. Parce que nous devrons gagner deux matchs en déplacement. Cette année, les adversaires de l'Us Gorée ne sont pas les autres équipes mais c'est nous-mêmes. Souvent, c'est nous qui donnons le couteau à l'adversaire pour nous poignarder », a t-il relevé hier, mardi 13 juin. «Je crois qu'il faut beaucoup plus de concentrations.

Si contre Niary Tally et contre Mbour Petite côte, on reconduit le match que l'on a fait contre le Jaraaf, on peut avoir le résultat similaire », estime-t-il, avant d'ajouter : «D'abord, il ne faut pas perdre les matchs. Il faut gagner et espérer que les autres équipes perdent leurs matchs. C'est cela l'équation de Gorée actuellement. Le mot d'ordre sera de beaucoup se concentrer. Nous avons eu des sueurs froides quand l'on a pris le premier but contre le Jaraaf en début de rencontre. Ce sont des choses qu'il ne faut pas répéter. Nous avons deux fois 90 minutes. Il faudra les jouer à fond, nos deux matchs, rester vigilant et essayer de gagner».

Malgré cette troisième victoire de la saison, le club du président Augustin Senghor totalise 20 points. Ils sont toujours scotchés à la lanterne rouge. Le club insulaire est à quatre points des promus de Teungueth Fc, premier relégable (24 points) et à 6 points du Ndiambour de Louga (26 points).