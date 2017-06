Sénégal: Conseil d'administration du Bit - Hamidou Diop Sg du Cnp élu membre

La pléthore de listes, plus précisément 47 en lice pour les élections législatives du… Plus »

Le document précise que «M. Hamidou Diop a été élu dès le 1er tour du scrutin (vote électronique secret) avec 83 voix des Organisations Patronales Nationales sur les 106 votants».Cette élection de M. Hamidou Diop marque un grand retour du CNP dans les instances de gouvernance, de gestion et de décision du BIT. Très honoré de cette élection, en tant que membre du Ca devant porter la voix des Employeurs du monde pour 3 ans (2017-2020), le Conseil national du patronat sénégalais (Cnp) dira ceci: «Ceci confirme, si besoin en était encore, l'engagement du Cnp dans les négociations sociales internationales (Gouvernements, Employeurs, Travailleurs) et la promotion du secteur privé». Pour rappel, l'ancien Président du Cnp, M. Youssoupha Wade, avait également eu à y siéger en 2000.

Le Conseil national du patronat sénégalais (Cnp) reprend du galon au plan mondial. En effet, «le Secrétaire général du Conseil national du patronat sénégalais (Cnp) Hamidou Diop a été brillamment élu lundi 12 juin 2017, lors de la 106e Session de la Conférence Internationale du Travail qui se tient actuellement à Genève, comme Membre du Conseil d'Administration du Bureau international du travail (Bit) pour 3 ans par les Organisations Patronales Nationales les plus représentatives des pays et siégeant à l'Organisation internationale des employeurs (Oie)», lit-on dans communiqué en date d'hier mardi 13 juin 2017.

