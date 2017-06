Tunisie: Sous le signe du changement

Le bureau de Boujelel Boujelel aura fort à faire pour reconstruire un ensemble performant capable de confirmer ses dernières performances. La difficulté est encore plus prononcée en raison du passage de témoin entre Kouki et le prochain entraîneur.

En cette intersaison, le changement, contagieux, va également toucher un effectif qui a su s'exprimer au plus haut niveau, et qui va devoir subir un chambardement profond. En effet, il y aura beaucoup de départs d'autant que les pépites métlaouiennes sont demandées un peu partout. Plusieurs joueurs se trouvent en fin de contrat et il faudra vite se retrousser les manches afin de régler cette question.

Toutes ces difficultés financières ont inévitablement affecté le rendement des Baccouche, Maâouani, Mezni, Souissi, Ben Hamouda et consorts dans la deuxième partie du play-off lorsque les arriérés de salaires et primes s'accumulaient sans que le trésorier puisse satisfaire ces besoins sans cesse croissants.

Pourtant, pour la révélation des deux derniers exercices, cette montée en puissance n'a pas été un long fleuve tranquille, loin s'en faut! On se rappelle les nombreux boycotts des entraînements initiés par les copains d'Aymen Ayari pour réclamer des salaires et primes accusant de gros retards.

Parti au Stade Tunisien, Kouki laisse à Métlaoui un legs suffisamment solide pour pouvoir construire dessus un autre team ambitieux et aux dents longues. Dans la lignée de la petite machine de guerre qui écœura nombre de clubs prestigieux et aux moyens incomparables.

Lors des les trois dernières saisons, la stabilité et la continuité étaient de rigueur du fait même que le même entraîneur conduisait le navire, ce timonier s'appelle Mohamed Kouki, qui a terminé une fois septième, une autre quatrième et une dernière cinquième.

