Tunisie: De nouvelles règles à instaurer

Un joueur en particulier a défrayé la chronique, Aymen Abdennour, qui n'a convaincu ni dans l'axe ni sur le flanc gauche. Par ailleurs, on avait reproché à Henry Kasperczak de vouloir l'imposer à tout prix et aux yeux de bon nombre d'observateurs, l'avoir aligné sur le flanc gauche était l'une des causes principales de notre élimination aux quarts de finale de la dernière CAN devant le Burkina Faso.

Pourquoi remuer le couteau dans la plaie maintenant alors que notre team national vient de donner une belle leçon de football à son homologue égyptien ? C'est parce que ce que tout le monde attend de Nabil Maâloul, ce n'est pas seulement de battre l'Egypte avec la manière.

Certes, c'est de bon augure et ce succès marque avec la plus belle des manières le début de l'ère Maâloul. Mais les attentes du public, des observateurs et des fans du club Tunisie dépassent de loin une simple victoire, même si la manière y était.

Briser les tabous

Le nouveau sélectionneur national a fait des choix que son prédécesseur n'a jamais osé faire. Il n'a pas hésité à mettre sur le banc Naïm Sliti pour des choix purement techniques. Il s'est permis aussi le luxe d'aligner un onze de départ composé essentiellement de joueurs locaux.

En faisant ce choix, Nabil Maâloul a brisé une tradition qui s'est installée ces dernières années, celle d'aligner les mêmes, évoluant principalement en Europe, et ce, quelle que soit leur forme du moment.

Dimanche dernier, le onze de départ était composé de neuf joueurs locaux et de seulement deux évoluant à l'étranger, à savoir Syam Ben Youssef et Youssef Msakni.

Par ailleurs, l'absence de Wahbi Khazri, Aymen Abdennour et Aymen Mathlouthi ne s'est pas fait sentir. Ces trois joueurs n'ont pas été convoqués pour le match contre l'Egypte pour diverses raisons, mais il est temps qu'ils se mettent dans les rangs.

La valeur intrinsèque de ce trio n'est pas mise en cause, mais quand on passe par une mauvaise période avec son club, comme c'était le cas de Abdennour avec Valence, on ne doit pas garder son rang de titulaire durant la CAN, même si on peut y être convoqué.

Quant à Wahbi Khazri, son talent et ses coups francs directs imparables n'expliquent pas son comportement indécent envers l'ancien sélectionneur national, Henry Kasperczak.

Enfin, il est temps que Mathlouthi cède progressivement la place en laissant jouer en alternance Rami Jéridi et Moez Ben Chérifia. Certes, Mathlouthi est toujours le premier gardien de l'équipe nationale, mais il est temps que la relève commence à se mettre en place.

Le Mondial pour entrer dans l'histoire

La victoire de dimanche dernier est une bonne entrée en matière pour le nouveau staff technique national qui a désormais un grand défi à relever : remporter la double confrontation contre la RD Congo et se qualifier à la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

Maâloul sait qu'une qualification au Mondial de Russie le fera entrer à jamais dans l'histoire. C'est d'ailleurs l'objectif principal pour lequel il est revenu en sélection nationale.

Kasperczak lui laisse un bon héritage : deux victoires en autant de matches comptant pour les qualifications à la phase finale de la Coupe du monde.

Maâloul peut arriver à ses fins à condition qu'il instaure de nouvelles règles en alignant réellement les meilleurs et en étant le seul maître à bord dans les vestiaires. Pour ce faire, la discipline doit être de rigueur quels que soient les noms des joueurs.