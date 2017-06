Congo-Brazzaville: Administration publique - Réajustement du taux salarial des agents et fonctionnaires de l'Etat

Cette actualisation a été motivée par le souci de prendre en compte la dépréciation du taux de change et, par conséquent, d'assurer tant soit peu, le pouvoir d'achat des agents et fonctionnaires de l'Etat.

La commission Ecofin de l'Assemblée nationale chargée du toilettage du projet de budget 2017 a ramené le taux budgétaire à 1425,25 FC pour un dollar au lieu de 1.452 FC comme prévu dans le budget initial, faisant passer la rémunération du fonctionnaire au taux de 1.425,25 FC. Cette projection s'insère dans une dynamique de relèvement du budget 2017. Ceci résulte d'une réunion ayant mit autour d'une table les membres de la commission Ecofin, les experts du gouvernement ainsi que des délégués des organisations de la société civile.

La commission Ecofin a dégagé des recettes supplémentaires de plus de 222 milliards de FC. Ce qui ramène le budget de 11.301 milliards à 11524 milliards FC, soit une augmentation de 1,02%. La même tendance a été également observée dimanche au Sénat lors des discussions en seconde lecture du projet de budget 2017. Pour les sénateurs, il faut impérativement arriver à résoudre la question du salaire des fonctionnaires en mettant le curseur à plus ou moins 1460 FC. En raison de la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat ne cessent de se dévaluer au quotidien et il est plus que temps de recadrer le taux salarial par rapport aux réalités du marché. Plusieurs intervenants ont, par ailleurs, dénoncé le projet de budget 2017 présenté par le ministre d'Etat en charge du budget qui, d'après eux, manque de réalisme et de crédibilité.

Ce réajustement du taux salarial sera appliqué dans les six prochains mois, a souligné le président de l'Ecofin. Une bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'Etat dont les salaires devenus infimes ne s'accordaient plus avec les réalités du marché. Les recettes supplémentaires dégagées permettront au gouvernement de tenir le pari d'amélioration des conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'Etat.