Congo-Kinshasa: Gala de Boxe 201 - Alex Miskirtchian face à Bilindo Eseko, un combat très attendu

Au terme de tous les combats s, une bourse sera décernée à tous les gagnants. En plus, des gants, protège-tibias, groupes électrogènes seront offerts aux fédérations de kick-boxing et de boxe. Un ring de boxe sera également offert à la Fédération de kick-boxing. En outre, les athlètes seront payés à travers les recettes de la vente des boissons lors de l'événement. C'est aux fédérations de distribuer cette somme aux boxeurs qui y prendront part.

Dans la vision de M. Garro Nanikian, promoteur de l'événement, le gala de boxe permet aux jeunes sportifs congolais disséminés à travers l'étendue du territoire national de faire leur promotion devant les caméras et sponsors dans cette discipline sportive. Cet événement est également soutenu par Kathryn Brahy, déléguée du Centre Wallonie-Bruxelles et Valéry Safarian, représentant les sponsors.

Hormis le combat international attendu opposant Alex Miskirtchian à Bilindo Eseko dans la boxe anglaise, il y aura un combat de boxe amateur et un autre combat de boxe professionnel entre deux Congolais en catégorie Walter. Il s'agit de Kuvesa Katembo et Dieu Nzau.

L'événement s'annonce très émouvant avec les atouts majeurs de deux pugilistes. Avec un palmarès très étoffé de 25 victoires, 5 défaites et un match à égalité, Alex Miskirtchian part largement favori dans ce combat plein de suspense. Le triple champion d'Europe EBU et vice-champion du monde IBF 2014 de la boxe anglaise en découdra avec un novice en boxe internationale, le Congolais Bilindo Eseko. Celui-ci présente un palmarès moindre fourni par rapport à son challenger. Il aligne huit victoires et une défaite. Les deux boxeurs vont s'affronter en catégorie super plumes (60 kilos).

