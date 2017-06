Gabon: Le Klash - Le débrief de la 3è journée !

Une troisième journée du Klash dans les standards habituels le week-end écoulé. Il y a eu 34 buts marqués, 10 cartons jaunes et 1 rouge distribué, 1 triplé, 1 doublé et 4500 supporters recensés sur les 4 stades. On vous livre les héros et ses zéros de la 3e journée.

Dimanche 11 juin

Stade de l'INJS. Groupe A

Super Star - Dream Team (1-3)

Les buts d'Hary Iwangou, Mouloumbou et Mouanda (sur penalty) ont permis à la Dream Team d'obtenir sa première victoire dans ce groupe A, face à l'équipe du 2e arrondissement, Super Star définitivement éliminée de la compétition suite à trois défaites consécutives.

La dream devra attendre pour savoir si elle classe parmi les meilleurs troisièmes.

Homme du match : Darel Oura

Talent d'or - JS Akanda (1-0)

Qualification en "PATRON" de Talent d'Or après sa victoire (1-0) sur son homologue Akandais. La JS d'Akanda 2 également qualifiée pour les 8èmes de finale.

Homme du match : Craig Mboula, unique buteur du match.

Qualifiés Groupe A : 1. Talent d'or ; 2. JS d'Akanda

Stade de Nzeng-Ayong. Groupe B

Easy - JS d'Owendo (4-0)

Après leur cinglant 6-0 infligé à la Seleçao lors de la deuxième journée, les écoliers de l'Easy ont été calmes et froids face aux Owendois. Les coéquipiers du technicien Mboumba, encore buteur (désormais à 4 buts), en ont passé 4 à la JS d'Owendo. Les autres buts ont été marqués par Mamgoumba, Aubame et Ngouegné. La JS d'Owendo, privé d'Evouna (suspendu) et déjà défait à deux reprises, devra tout donner pour espérer accrocher l'une des 4 places de meilleurs 3e.

Homme du match : Technicien Mbouma

National FC - Seleçao (6-1)

Quelques jours après sa victoire étriquée face à la JS d'Owendo, le National FC a littéralement pulvérisé la Seleçao (6-1), qui en avait déjà pris 6 contre Easy.

Une deuxième victoire que les Owendois doivent notamment à Pinda Kome, auteur d'un retentissant triplé (12e, 54e et 78e). Les deux autres buts sont l'oeuvre d'Amvale Ndong (son deuxième de la compétition) et Bibeye tout juste entré en jeu.

Homme du match : Pinda Kome

Qualifiés du groupe B : 1. Easy ; 2. Le national FC

Stade Annexe d'Angondje. Groupe C.

Akébé Football - Racing Football (3-2)

Les journées se suivent et se ressemblent presque (ou presque) pour Akebe football qui, il y a quelques jours, humiliait le FC Cap Caravane ( 13 buts à 0). Ce dimanche, l'adversité a été plus forte face au Racing Football (3-2). L'actuel meilleur buteur du tournoi, Randy Essang, n'aura attendu que 25 minutes pour allumer la mèche. Revenus deux fois au score (par Kiba et Ita), cela n'aura pas suffit pour Racingmen. Traoré et Mbakogo avaient déjà fait le boulot (48e, 70e). Les joueurs des Akébés terminent premiers de leur groupe, avec la meilleure attaque de la phase de poule (19 buts).

Homme du match : Randy Essang (Actuel meilleur buteur du tournoi, 7 buts).

AS Nkolongoum - FC Cap Caravane (Forfait concédé par Cap Caravane)

N'ayant plus rien à jouer dans la compétition, les Akandais du cap Caravane qui ont encaissé 18 buts en deux matchs, on courbé l'échine et ne se sont pas présenté au stade annexe d'Angondjé face aux montagnards de Nkolongoum qui empoche trois points et croise les doigts pour intégrer les meilleurs 3emes.

Qualifiés du groupe C : 1. Akébé Football ; 2. Racing Football

Stade Idriss Ngari (FC 105). Groupe D

AS Du 3e ARR. - Akanda 2 (1-3)

Dans un match plein d'intensité et d'occasions, Akanda 2 a confirmé son excellente forme et acquis sa qualification grâce à sa victoire sur les AS du 3e arrondissement de Libreville (3-1). Le bonhomme de ce match se nomme Dany Kondo, auteur d'un doublé, qui lui permet de passer deuxième au classement des buteurs derrière Randy Essang.

Homme du match : Dany Kondo, (2e meilleur buteur du tournoi).

Super Foot - M5 1/A (Forfait de Super Foot)

Après 2 défaites d'affilé, l'équipe du deuxième arrondissement de Libreville a préféré ne pas se présenter pour son dernier match de poule au Stade Idriss Ngari.

Qualifiés du groupe D : 1. Akanda 2 ; 2. M5 1/A 3. AS Du 3e Arrondissement (meilleur 3e)

La fin de la 3e journée se jouera le mercredi 14, avec les matchs en retard des poules E et F, dans stades Nzeng-Ayong et de l'INJS.

Les équipes déjà qualifiées pour les 1/8èmes de finale (12)

Talent d'or

JS d'Akanda

Akébé Football

Racing Football

Easy

Le national FC

Akanda 2

M5 1/A

M5 1/B

AS Viriep

USIGE

AS Du 3e arr.

Les huitièmes de finales, quant à elles, se joueront les 16 et 17 juin prochain, dès 13h sur l'ensemble des stades de la compétition.

Classement des buteurs du Klash

1. Randy Essang (Akebe Football) 7 buts

2. Dany Kondo 5 buts

3. Kevine Mbakogo 5 buts

4. Karel Poba Poba (Talent d'Or) 4 but

5. Henrich Kiba 4 buts

6. Abdul Sako (M5 1/B 3 buts

7. Franck Ndong (Talent d'or) 3 buts

8 Technicien Mboumba (Easy FC) 3 buts

9. Pinda Kome ( National FC) 3 buts

10. Kiba Chouakero (Racing Football) 2 buts

A noter que la fin des des phases de poule se déroulent ce 14 juin.